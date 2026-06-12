Espana agencias

2-1. Corea va de menos a más y derrota a la República checa, en el debut de ambos

Guardar
Google icon

Guadalajara (México), 11 jun (EFE).- Corea del sur se recuperó de un gol en contra para derrotar hoy por 2-1 a la República Checa y sumar sus primeros tres puntos en el grupo A de la Copa Mundial de fútbol.

En Guadalajara, occidente mexicano, los coreanos ganaron con anotaciones de Hwang Inbeom y Oh Hyeong Gyu, luego de que los checos habían tomado ventaja con un gol de Ladislav Krejci.

PUBLICIDAD

En la primera mitad, los dos equipos se neutralizaron, con lucha en la mitad de la cancha y escasas llegadas al área.

Corea estuvo más cerca del gol con un buen remate de Kang In Lee, detenido por el guardameta Matej Kovar; y una jugada de peligro de Heung Min Son, quien llegó desacomodado a un balón frente a la portería y lo echó por un lado.

PUBLICIDAD

En la segunda mitad, Corea estuvo cerca de abrir el marcador con llegadas de Kang In lee y Jae Sung Lee, detenidos por un par de buenas apariciones de Kovar.

Corea se afianzó y sacó ventajas; en el minuto 55 volvió a estar cerca del gol con un remate de Min Son, a pase de Jae Sung.

Cuando mejor jugaban los coreanos, los checos tomaron ventaja. En un tiro de esquina, Krejci sacó provecho de la mala marca y de cabeza puso el 0-1.

Los checos se replegaron y recibieron castigo con un elegante gol de Inbeom en el 67, quien hizo un regate fuera del área y de derecha puso el balón en un ángulo, el 1-1.

Los dos equipos se volcaron por el gol de la victoria; los coreanos fueron dominantes de nueva cuenta y lo confirmaron en el 80 con un balón de Inbeom a Hyeong Gyu, quien metió el balón en la red para firmar la victoria.

Tras los partidos de hoy México y Corea lideran el grupo A con un triunfo en una salida, en tanto que checos y sudafricanos suman un revés.

En la segunda jornada, el próximo jueves 18, Corea enfrentará a México en Guadalajara y la República Checa a Sudáfrica, en Atlanta.

- Ficha técnica:

2. Corea: Kim Seung gyu; Lee Han beon, Kim Min jae, Lee Tae Seok (Eom Ji Sung m.69), Seol Young woo; Lee Gih yuk, Hwang Inbeom (Kim Jing Yu m.84), Paik Seung ho (Park Jin Seob m.84), Lee Jae Sung (Hwang Hee Chan m.62), Kang in Lee, Heung Min Son (Oh Hyeong Yu m.69).

Seleccionador: Myung Bo Hong.

1. República checa: Matej Kovar; Robin Hranac, Vladimir Coufal, Stepan Chaloupek, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny; Lukas Provod (Michal Sadilek m.63), Tomas Soucek, Alexandr Sojka (Mojmir Chytil m.84); Patrik Schick (Adam Hlozek m.63), Pavel Sulc (Tomas Chory m.63).

Seleccionador: Miroslav Koubek.

Goles: 0-1, m.59: Ladislav Krejci; 1-1, m.67: Hwang Inbeom; 2-1, m.80: Oh Hyeong yu.

Árbitro: Amin Mohamed Omar, de Egipto. Amonestó a Lee Gih Yuk.

Incidencias: Partido entre las selecciones de Corea del Sur y República checa en el debut de ambos equipos en el grupo A de la Copa Mundial, celebrado en el estadio Guadalajara.EFE

(fotos)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

México supera sus miedos y ahora se ilusiona

Infobae

Murió el zaguero Brito, campeón mundial con Brasil en México 1970

Infobae

Jefe de enfermeros acusado por muerte de Maradona niega haber modificado registros vitales

Infobae

Delcy Rodríguez desea "lo mejor" a Estados Unidos, México y Canadá en la Copa del Mundo

Infobae

España aplaza el problema del calor y la humedad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox señala el único camino a Juanma Moreno para gobernar en Andalucía: tendrá que pasar por el aro y aceptar la prioridad nacional

Vox señala el único camino a Juanma Moreno para gobernar en Andalucía: tendrá que pasar por el aro y aceptar la prioridad nacional

El despido de un directivo de Acciona denunciado por acoso activa una investigación para saber si contrató a su mujer para el servicio de limpieza de Almería sin tener que ir a trabajar

La número dos de Mazón acudió a un acto institucional tras conocer avisos sobre “100 personas atrapadas en tejados” durante las horas más críticas de la DANA

La pericial judicial eleva a 1,3 millones de euros el valor de las joyas intervenidas en el despacho de Zapatero y certifica que son auténticas

Expulsado un diputado del PSOE de la Asamblea de Madrid tras enzarzarse con uno del PP durante un debate sobre las víctimas del terrorismo de ETA

ECONOMÍA

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

Este será el sueldo de Mañueco como presidente de Castilla y León: cobrará 5.000 euros más que la anterior legislatura

Muere en Italia un hombre sin herederos y su patrimonio de 8 millones de euros pasa al Estado

Así es el patrimonio inmobiliario de Marta Ortega: de la vida en el centro de Madrid a un histórico pazo en Galicia

Por qué la temperatura de los océanos influye en el precio de tu barra de pan: los fenómenos climáticos condicionan el comercio internacional

DEPORTES

César Montes, ex de Espanyol y Almería, protagonista en el inicio del Mundial 2026: su expulsión en vídeo

César Montes, ex de Espanyol y Almería, protagonista en el inicio del Mundial 2026: su expulsión en vídeo

Los campeones del mundo de 2010 vuelven a escena: David Silva y Carles Puyol, presentes en la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026, en video: Shakira, Maná y muchos más ponen al Estadio Azteca a bailar

“Méjico-Suráfrica”: la peculiar ortografía que se ha podido ver en España durante el partido inaugural del Mundial 2026

La curiosa historia de Manuel Akanji, el jugador de la Selección de Suiza que multiplica más rápido que una calculadora