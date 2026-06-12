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Calor de hasta 40 grados, fuerte viento o mala mar activan avisos en cuatro comunidades

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Madrid, 12 jun (EFE).- Cuatro comunidades -Andalucía, Baleares, Extremadura y Galicia- han activado este viernes avisos por altas temperaturas de hasta 40 grados, mala mar o por fuertes rachas de viento, que en la comunidad andaluza alcanzarán los 90 km/h y han elevado el nivel a naranja, informa la Aemet en su página web.

Andalucía tiene aviso naranja (peligro importante) en la provincia de Cádiz por rachas máximas de viento de 90 km/h y por mala mar en el Estrecho al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar, con viento de Levante de 62 a 74 km/h (fuerza 8); En las provincias de Almería, Granada, Málaga y Sevilla hay nivel amarillo por viento, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, o por fenómenos costeros adversos.

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Además, Córdoba, Jaén y Sevilla permanecen en amarillo por altas temperaturas con máximas entre 38-39 grados, localmente 40 grados, en puntos de la campiña cordobesa y sevillana, Morena y El Condado y en valle del Guadalquivir de Jaén.

Extremadura mantiene el aviso amarillo por máximas entre los 37-38 grados en las vegas del Guadiana, Villuerca y Montánchez.

En Galicia también hay alerta amarilla en toda la comunidad, salvo Lugo, por temperaturas máximas que oscilarán entre los 34 y los 36 grados en puntos del Miño.

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Baleares ha activado el nivel amarillo por fenómenos costeros adversos en la isla de Menorca con viento del norte con intervalos de 40 a 50 km/h (fuerza 6) y olas de 2 metros.

Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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