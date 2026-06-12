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Miroslav Koubek lamenta que la República Checa no aprovechara errores de Corea  del Sur

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Guadalajara (México), 11 jun (EFE).- Miroslav Koubek, seleccionador de la República Checa, lamentó este jueves que su equipo no sacara provecho de la inestabilidad de defensiva surcoreana para sacar evitar la derrota en su debut en la Copa del Mundo 2026.

"Queríamos aprovechar nuestra estrategia cuando encaramos a su defensa, que tenía momentos de inestabilidad; ahí deberíamos de haber aprovechado esas ocasiones, es algo que tenemos que recordar para la siguiente", dijo el técnico en conferencia de prensa.

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República Checa cayó ante Corea del Sur por marcador de 2-1 en juego del grupo A que se realizó en Guadalajara.

En el partido, el defensa y capitán, Ladislav Krejcí, abrió el marcador, Corea del Sur dio la vuelta con goles de Hwang In-beom y de Oh Hyeon-gyu.

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Koubek consideró que su estrategia fue la adecuada, ya que sus jugadores crearon algunas oportunidades con las que superaron la velocidad de la defensiva rival.

A pesar de la derrota, el estratega consideró que tendrán suficiente tiempo para corregir la estrategia antes del encuentro que sostendrá ante Sudáfrica el próximo jueves en Atlanta.

"Vamos a evaluar la situación porque todavía nos queda una semana por delante antes del segundo partido. Tenemos bastante tiempo, aunque ahora tenemos que trasladarnos a otra ciudad, donde vamos a medirnos a un rival muy difícil", aseguró.

El seleccionador, quien regresó al conjunto checo a un Mundial después de 20 años, se refirió a la calidad que mostró la selección de México durante el partido inaugural del torneo que lo tiene como líder del grupo A y al que calificó como el rival más complicado.

"Sabíamos que las condiciones para el equipo mexicano iban a ser excelentes. Además, también está el tema de la altitud y por ello cada partido es muy difícil, quizá el partido contra México vaya a ser el más difícil de todos", señaló.

Después de medirse a Sudáfrica, la República Checa cerrará la fase de grupos contra México, el 24 de junio, en la capital mexicana.EFE

(foto)

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