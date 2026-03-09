Espana agencias

La instrucción sobre los pozos de la Casa de Alba en Doñana está "prácticamente agotada"

Sevilla, 9 mar (EFE).- El Juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) que investiga pozos no autorizados administrativamente en la finca Aljóbar de Aznalcázar, de la Casa de Alba y situada en el entorno de Doñana, ha denegado la petición de prórroga de la instrucción que pidió la Fiscalía al entender que la investigación está ya "prácticamente agotada".

Esta decisión ha sido adoptada por el juez de la plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor en un auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que indica que quedaría todavía la ratificación de una pericial que solicitó la defensa.

"Es la única de las diligencias que se han propuesto que se considera de cierta utilidad por su tecnicidad", indica el magistrado en la resolución en la que deniega la nueva prórroga de seis meses de la instrucción judicial pedida por la Fiscalía. EFE

