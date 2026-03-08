Tolón afirma que el Gobierno "trabaja ya" ante el colapso de la justicia en C-LM por los casos de violencia machista

La ministra Milagros Tolón señaló que, entre las acciones inmediatas implementadas para responder a la saturación en los tribunales castellanomanchegos a raíz de las denuncias por violencia de género, se ha priorizado el fortalecimiento de los recursos en los juzgados tanto de Toledo capital como de Illescas. Según publicó Europa Press, la funcionaria declaró que el Gobierno central ya se encuentra aplicando medidas para abordar esta problemática, en línea con las advertencias emitidas recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, Tolón recalcó que la administración está centrando sus esfuerzos no solo en la capital regional, sino también en el partido judicial de Illescas, con el objetivo de incrementar la capacidad de respuesta en los órganos encargados de tramitar y juzgar causas relacionadas con la violencia contra las mujeres. Esta afirmación se produjo antes de la participación de la ministra en la manifestación convocada por la Plataforma 8M de Toledo.

La situación tomó relevancia pública tras la entrevista reproducida por Europa Press en la que María Pilar Astray, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, expuso el colapso de la justicia autonómica debido al aumento en la tramitación de casos por violencia de género. Astray detalló que la carga de trabajo ha superado los umbrales previstos para un funcionamiento adecuado del sistema judicial en la región, resaltando la necesidad de intervención gubernamental para evitar que se dilate la protección de las víctimas.

Tolón destacó que el ejecutivo tiene conocimiento directo del diagnóstico realizado por el Tribunal Superior de Justicia y que está adoptando medidas desde el primer momento. El refuerzo de los juzgados especializados en violencia de género apunta a reducir los tiempos de espera y facilitar la resolución de los procedimientos, así como a garantizar la atención a las personas afectadas por estos delitos. El medio Europa Press indicó que las acciones contemplan la asignación de mayores recursos materiales y humanos a los órganos judiciales con mayor volumen de trabajo.

La demanda de una respuesta urgente surge a raíz de los datos expuestos por las autoridades judiciales regionales, que muestran un incremento notorio en el número de denuncias y procedimientos relacionados con la violencia machista. Según informó Europa Press, la saturación en la Justicia de Castilla-La Mancha está incidiendo tanto en la eficacia de la protección como en la agilidad en la impartición de justicia en estos casos.

Milagros Tolón remarcó la importancia de fortalecer la estructura de los juzgados competentes, señalando la necesidad de contar con recursos suficientes para abordar la sobrecarga y atender con diligencia tanto a las víctimas como a quienes enfrentan procesos relacionados con la violencia de género. Tal como recogió Europa Press, el compromiso del Gobierno abarca no solo medidas inmediatas sino también el diseño de estrategias sostenidas para evitar que se repitan situaciones de colapso similares en el futuro.

La ministra manifestó que estas actuaciones forman parte de una política definida para combatir la violencia contra las mujeres, alineando las intervenciones judiciales y sociales para asegurar una atención efectiva desde el sistema de justicia. Europa Press detalló que la administración central se encuentra en coordinación con las autoridades autonómicas para garantizar que los recursos lleguen a los puntos donde el colapso judicial resulta más evidente, dando prioridad a los partidos judiciales que presentan mayor volumen de entrada de denuncias.

Durante la concentración de la Plataforma 8M, Tolón respondió a preguntas de los periodistas acerca de cómo evalúa la efectividad de las medidas implementadas hasta el momento y de los plazos previstos para observar resultados. La ministra reiteró que el trabajo es constante y que la colaboración interinstitucional es clave para revertir la tendencia de saturación señalada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Las declaraciones reflejan el reconocimiento del problema por parte del Gobierno y la voluntad de crear condiciones que permitan un mejor funcionamiento de la justicia regional frente al desafío de la violencia machista. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el debate sobre las insuficiencias del sistema judicial en Castilla-La Mancha ha puesto en primer plano la urgencia de reforzar los mecanismos de protección y los recursos disponibles para atender la creciente ola de denuncias.

El compromiso expresado por Tolón, junto con las medidas anunciadas, forma parte de un contexto en el que la movilización social y la presión institucional han incidido para que el Gobierno acelere la respuesta ante un déficit señalado desde organismos judiciales y colectivos ciudadanos. Según consignó Europa Press, la demanda de soluciones rápidas y efectivas pone de relieve el papel central que desempeñan los juzgados en la lucha contra la violencia de género y la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades en las cifras de denuncias y casos en trámite.