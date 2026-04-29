Oblak: “Allí tenemos que hacer un partido perfecto todos para pasar a la final”

Madrid, 29 abr (EFE).- Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, explicó este miércoles, tras el empate con el Arsenal en el duelo de ida de las semifinales de la Liga de Campeones (1-1), que su equipo tiene que hacer “un partido perfecto por parte de todos para pasar a la final” en el encuentro de vuelta del próximo martes en Londres.

“Un empate; todo abierto para la vuelta en Londres. Hemos hecho un buen segundo tiempo, hemos tenido ocasiones, hemos presionado y la verdad que jugamos bastante bien. El balón no ha entrado, pero queda todo abierto para la vuelta. Tenemos que hacer el martes un partido perfecto todos si queremos pasar a la final”, aseguró en zona mixta.

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Oblak “no piensa tanto en el resultado”, sino en la actuación de su equipo en la ida. “Al final, hemos buscado la victoria, queríamos ganar, pero no lo conseguimos. Al Arsenal no le dejamos espacios y no tuvieron ocasiones y nosotros sí las hemos tenido. Nos vamos con buenas sensaciones. Es una pena que no hemos ganado, pero queda todo abierto para la vuelta y ahí tenemos que estar todavía mucho mejor”, afirmó.

“No es lo ideal que no hayamos ganado, pero está todo abierto. A veces, cuando también vas con una ventaja a jugar a algún campo, luego es complicado. Lo importante es que el equipo ha dejado buenas sensaciones”, apuntó. EFE

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