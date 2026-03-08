Raquel Carrera sobre el Premundial: "Son partidos chulos para jugar y para ver también"

Madrid, 8 mar (EFE).- Raquel Carrera, jugadora del Valencia Basket, afirmó, la víspera del viaje a Puerto Rico para disputar la fase de clasificación para el Mundial de Alemania, que tienen por delante "partidos chulos para jugar y para ver también".

La ala-pívot gallega, 44 veces internacional, indicó que el torneo les va a servir a las componentes del equipo nacional "para seguir creciendo" y "formando el grupo tan chulo" que tiene Miguel Méndez, seleccionador.

"Tenemos una plantilla larga de 12 jugadoras en la que todas podemos rotar, podemos jugar. Son muchos partidos, pero todas estamos preparadas y afrontar de la mejor manera posible, compitiendo desde el primero", apuntó Carrera.

La selección española comenzará su participación en el torneo clasificatorio el miércoles ante Nueva Zelanda. Luego se enfrentará el jueves a Senegal, el sábado a Puerto Rico, el domingo a Italia y el martes 17 a Estados Unidos.

Mariona Ortiz, del Casademont Zaragoza, se mostró ilusionada por estar en la convocatoria para esta fase previa mundialista, en la que cree que "el equipo ha entendido que es más de ilusión y ganas".

"Lo importante es que nos centremos en el trabajo diario y en tratar de seguir siendo el equipo que somos", apuntó Ortiz, que ha jugado en 28 encuentros con la selección española, a la que visitó esta mañana la presidenta de la Federación, Elisa Aguilar, quien estuvo conversando con las jugadoras y Miguel Méndez. EFE