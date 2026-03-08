Espana agencias

Localizado el cadáver del hombre al que se buscaba desde el viernes en un río de Barcelona

Barcelona, 8 mar (EFE).- Los equipos de emergencias que desde el viernes buscaban a un hombre arrastrado por el agua, en pleno temporal de lluvia, por una riera en Llinars del Vallès (Barcelona) han localizado el cadáver en el cauce del río Mogent.

Los Bombers de la Generalitat han informado de que, a falta de confirmación de la identidad del cuerpo hallado en el río, todos los indicios apuntan a que se trata del hombre de 69 años que desapreció el viernes, sobre las dos de la tarde, cuando su coche fue arrastrado por el agua de una riera.

El vehículo fue encontrado poco después a un kilómetro y medio, aproximadamente, del lugar en el que fue alcanzado por la corriente, pero en su interior no estaba el hombre.

La víctima, de 69 años y vecino de Mollet del Vallès (Barcelona), llamó desde el interior del coche a un familiar para pedir ayuda antes de desaparecer en el cauce del río Mogent. EFE

