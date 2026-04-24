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Sábado, 25 de abril de 2026

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Madrid, 24 abr (EFE).-

IRÁN GUERRA.- Madrid - La plataforma PararLaGuerra, impulsada por más de 250 organizaciones sociales y representantes del mundo de la cultura, convoca concentraciones y manifestaciones en ciudades de toda España bajo el lema "Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza".

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PARTIDOS PP.- Madrid.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, clausura la segunda edición de “Jornada Entre Distritos” que organiza el PP madrileño, y que el sábado abre el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

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ELECCIONES ANDALUCÍA.- Vélez Málaga.- El líder de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación.

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GOVERN CATALUÑA.- Sant Fruitós de Bages (Barcelona).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, encabeza la IV Jornada de Trabajo del Govern, que se celebra en Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages.

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PSOE EXTREMADURA.- Apertura del 16ª Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura. Interviene el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la secretaria de Organización, Rebeca Torró.

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PARTIDOS IU.- Madrid.- IU celebra un acto para conmemorar los 40 años de la organización. Participan el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

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SEXO MAYORES.- Bilbao - La psicóloga, sexóloga y comunicadora Lorena Berdún habla en una entrevista con EFE sobre cómo viven las personas mayores el deseo, el afecto, las relaciones, las rupturas, el enamoramiento y la sexualidad.

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ARTE MURALES.- Logroño - La difusión de la historia, la cultura y valores sociales como la solidaridad toman protagonismo en las paredes de las calles de Logroño gracias a los diversos murales que se han creado a lo largo de los años y que han convertido la ciudad en un museo callejero y a pie de calle.

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LITERATURA.- Granada.- El icónico bar granadino La Tertulia, punto de encuentro de escritores y artistas como Rafael Alberti, Mario Benedetti o Enrique Morente y que se consolidó como un referente cultural vinculado a la Transición, trata de evitar su cierre mediante la creación de una asociación cultural

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FANGORIA DISCO.- Madrid - Fangoria vuelve a publicar un disco de estudio tras una década envueltos en otro tipo de aventuras, un trabajo en el que desde su título se debaten aparentemente entre 'La verdad o la imaginación', aunque el veterano dúo muestra en una charla con EFE que tiene bastante claro de qué lado está.

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DANI MARTÍN.- Barcelona.- Concierto del cantante Dani Martín en su gira en Barcelona.

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