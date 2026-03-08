El número dos de Nuevas Generaciones del PP se da de baja como afiliado y pide el voto para Vox

Angrisano anunció que continuará defendiendo sus principios, aunque ya no desde el Partido Popular. Su decisión de renunciar al partido llega acompañada de una convocatoria a respaldar a Vox, con el argumento de que sus ideales permanecen intactos, pero que, a su juicio, el entorno para promoverlos ha cambiado. Según detalló el medio en el comunicado, su salida se produce tras evaluar que el Partido Popular dejó de encarnar los valores que lo motivaron a unirse en primer lugar.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Carlo Giacomo Angrisano, secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP y número dos de la organización juvenil, comunicó que solicitó la baja como afiliado del Partido Popular. A través de un comunicado, sostuvo que el PP “ha dejado de defender los valores por los que nos afiliamos la mayoría de nosotros”. Angrisano explicó que su incorporación al partido en 2012 respondió a una convicción personal basada en su aprecio por España, la identidad nacional, la historia y la libertad, en una coyuntura donde, según relató, factores como el separatismo generaban dudas sobre estos principios.

El medio relató que Angrisano enfatizó su convencimiento en la capacidad del Partido Popular para proteger lo que define como “lo mejor de nuestro país”. Sin embargo, reconoció que su perspectiva actual se ha transformado por la evolución interna del partido. Expuso que los partidos políticos no comienzan a perder cuando ya no ganan elecciones, sino cuando dejan de comprender qué defienden en realidad. Según su visión, “cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas”.

Como parte de su declaración, y según recogió el medio, Angrisano instó públicamente a votar por Vox, justificando que desea “seguir defendiendo mis ideas, que siguen firmes, y mis principios, que son inamovibles”. Señaló que aunque sus ideas permanecen, “ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse”. Manifestó su intención de permanecer en lo que denominó “la misma batalla”, donde estima que “España se defiende sin complejos”.

El comunicado de Angrisano representa un mensaje directo a la base afiliada y simpatizante de Nuevas Generaciones y del Partido Popular, al expresar que los motivos que justificaron su afiliación ya no encuentran correspondencia en el presente de la formación. Según consignó el medio, atribuye su decisión a un desencuentro con la dirección actual del partido respecto de los pilares ideológicos que considera esenciales.

En sus declaraciones, reproducidas por el medio, el ahora exdirigente juvenil puntualizó que formó parte de un segmento de la sociedad convencido de que el Partido Popular encarnaba la defensa de la unidad nacional frente a desafíos políticos, como los movimientos separatistas. Este contexto, argumentó, motivó su implicación política hace más de una década.

Finalmente, la renuncia de Angrisano y su llamamiento público a votar por Vox agregan presión sobre la dirección del Partido Popular, dado que la dimisión se produce desde uno de los escalafones más altos de su organización juvenil. Tal como publicó el medio, el exresponsable de NNGG considera que la defensa de España y ciertos principios ya no está garantizada en el proyecto popular, sino que es necesario buscar alternativas en el espectro conservador.