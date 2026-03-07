Óscar López reivindica el feminismo como "movimiento pacifista" y asegura que las mujeres "pararán los pies" a fascismos

Durante su intervención en los Premios 'Ana Tutor', Óscar López aludió a la situación de mujeres en zonas de conflicto como Irán, Afganistán, Ucrania y Palestina, resaltando que muchas enfrentan regímenes opresivos, violencia y violaciones a sus derechos humanos. De acuerdo con el medio que reportó el evento, el secretario general del PSOE-M y titular de Transformación Digital y de la Función Pública enfatizó que la lucha feminista no solo atraviesa fronteras, sino que también se manifiesta en la defensa del pacifismo y la justicia social en contextos de guerra.

En este contexto internacional, López vinculó sus declaraciones a un llamado a no permitir retrocesos en los avances logrados en materia de igualdad de género. Según publicó el medio, el dirigente socialista subrayó la responsabilidad colectiva de proteger los derechos conquistados tras largas épocas de opresión y explotación de las mujeres. López advirtió que, pese a que el feminismo ha alcanzado importantes victorias en las últimas décadas, aún existen voces que reclaman una vuelta atrás en materia de igualdad, algo que, aseguró, “no debe permitirse”.

Tal como consignó la fuente, el ministro situó al feminismo como un movimiento pacifista y afirmó que serán las mujeres quienes “pararán los pies” a los fascismos en la actualidad. Comparó la coyuntura presente con el ascenso de movimientos autoritarios de hace un siglo y expresó que, en contraste con aquel periodo, las mujeres de Madrid, de España y del mundo actuarán como un dique frente a posibles regresiones democráticas y de derechos: “Hace un siglo los fascismos avanzaron, pero esta vez no lo van a hacer, porque les van a parar los pies las mujeres de Madrid, de España y del mundo”.

López insistió en que, tras muchos siglos marcados por estructuras dominadas por hombres y periodos de clara explotación masculina sobre las mujeres, el tiempo transcurrido desde el inicio de los movimientos feministas constituye solo unas décadas. Según afirmó, esta historia reciente de avances sociales ha motivado una reacción que cuestiona los logros obtenidos, pero reiteró su rechazo a cualquier intento de retroceso.

El medio informó que, en relación con la labor política, López reivindicó el papel histórico del PSOE en el desarrollo legislativo y de derechos en materia de igualdad. Señaló que los mayores avances legales vinculados al feminismo se han producido bajo administraciones socialistas y defendió el lazo histórico del partido con estos movimientos. “Este es el partido que lleva toda la vida luchando de la mano del feminismo por construir un mundo mejor”, proclamó durante su discurso. Además, remarcó: “No hay ni una sola ley, no hay un solo avance en la lucha por el feminismo que no haya venido de los gobiernos socialistas”.

Durante el acto, el ministro también instó a mantener presente la agenda global de los derechos de las mujeres, recordando la situación de aquellas que sufren en contextos de conflicto y represión. Según detalló el medio, hizo mención explícita de las mujeres iraníes, que soportan el régimen de los ayatolás y los bombardeos derivados de una guerra que calificó de injusta e ilegal; de las afganas bajo los talibanes; y de las ucranianas afectadas por los ataques provenientes de Rusia. López también dedicó una mención especial a las mujeres palestinas, declarando que “han sufrido un genocidio”.

El evento proporcionó una nueva plataforma para el debate sobre los derechos de las mujeres y el rol del feminismo tanto a nivel nacional como internacional. Según el balance ofrecido por el medio, el titular de Transformación Digital llamó a no bajar la guardia ni dar pasos atrás. La orientación de su mensaje insistió en la continuidad del compromiso institucional y social con la igualdad, la paz y la justicia, y concluyó con la afirmación de que el aporte de las mujeres resulta decisivo frente al avance de regímenes opresivos y amenazas fascistas en cualquier lugar del mundo.