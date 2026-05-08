Absuelto el hombre acusado de matar a su vecino a puñaladas en 2019 en Barcelona

Barcelona, 8 may (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha absuelto a un hombre que estaba acusado de asesinar en noviembre de 2019 a su vecino, en el domicilio de este en la capital catalana, después de que el tribunal popular que lo juzgó concluyera que no hay pruebas de su implicación en el crimen.

La Fiscalía pedía 17 años de cárcel para el acusado, así como 535.000 euros en indemnizaciones para los familiares de la víctima, al considerar que asesinó a su vecino a puñaladas en su piso de Barcelona, después de que este le dejara entrar en la vivienda por la relación que tenían.

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No obstante, el tribunal popular que juzgó al acusado, quien fue detenido un año después de los hechos, consideró que no había pruebas de que matara a su vecino ni de que le debiera dinero, circunstancia que la acusación planteaba como motivación del crimen.

El jurado popular llegó a esa conclusión por el "desmoronamiento de las tres hipótesis principales de la acusación: la presencia del acusado en la escena del crimen, el presunto móvil económico y las pruebas forenses", mantiene la sentencia.

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En concreto, los miembros del tribunal, que absolvieron al acusado por unanimidad, estimaron que no había pruebas de que este se encontrara en el interior del domicilio de la víctima cuando ocurrió el crimen. Es más, su pareja declaró que estuvo junto a él en la franja horaria en que el asesinato ocurrió.

En segundo lugar, el jurado descartó "rotundamente" el móvil del crimen por deudas, una hipótesis que quedó invalidada al demostrarse la solvencia del acusado, que tenía 15.000 euros en su cuenta bancaria y percibía ingresos regulares tanto de un subsidio estatal como de diversos trabajos no declarados montando cocinas.

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El acusado fue detenido por estos hechos casi un año más tarde, el 11 de noviembre de 2020, y dos días después quedó en libertad provisional condicionada a la prestación de la fianza de 6.000 euros, prohibición de salir del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecencia semanal ante los juzgados.

El veredicto del tribunal popular adujo también falta de pruebas materiales y forenses incriminatorias: aunque se hallaron huellas del acusado en la pared de la cocina de la víctima, los peritos señalaron que era imposible determinar cuándo se dejaron, por lo que podría corresponder con una visita efectuada los días previos al crimen.

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También tuvo en cuenta el jurado que en el domicilio del acusado no se halló ninguna prueba incriminatoria -tampoco el arma homicida- y que la toalla que fue utilizada para limpiar el charco de sangre que dejó la víctima tras ser apuñalada contenía ADN de esta y de un tercer testigo, pero no del sospechoso. EFE