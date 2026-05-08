La Guardia Civil incauta más de 41 toneladas de cocaína en dos operaciones en alta mar

Madrid, 8 may (EFE).- La Guardia Civil ha incautado más de 41 toneladas de cocaína en dos operaciones contra el narcotráfico en alta mar, una de ellas con más de 30 toneladas, la mayor interceptación de esta sustancia estupefaciente de la historia en el mundo en un solo golpe policial.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado este viernes el resultado de las dos "macrooperaciones" desarrolladas en el Océano Atlántico en una rueda de prensa en la que ha destacado el "contundente y decisivo avance estratégico contra el crimen organizado transnacional" que han representado estos dos golpes al narco.

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Además de la cocaína, las operaciones se han intervenido 8,5 toneladas de hachís y alrededor de 72.000 litros de gasolina, una veintena de embarcaciones marítimas, vehículos y armas. Por estas operaciones han sido detenidas 77 personas. EFE

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