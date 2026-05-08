Suspendida comparecencia el lunes de Pardo de Vera en la comisión del Senado sobre Adamuz

Madrid, 08 may (EFE).- La comparecencia prevista para el próximo lunes, 11 de mayo, de la ex secretaria de Estado de Transportes y ex presidenta de Adif Ana Pardo Vera en la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria y los accidentes de Adamuz y Gelida ha quedado suspendida, según ha informado el presidente de la comisión.

Isabel Pardo de Vera está investigada en la Audiencia Nacional en el marco del caso Koldo por los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.

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El presidente de la comisión, Francisco Bernabé, ha anunciado la suspensión de su comparecencia, sin señalar el motivo, al inicio de la sesión de este viernes, en la que comparece el ex secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y actual presidente del Grupo Correos, Pedro Saura.

Bernabé ha informado de que el calendario de las próximas comparecencias queda como sigue: miércoles, 13 de mayo, a las 16.45, la ex ministra de Transportes Raquel Sánchez; jueves 14 de mayo, a las 9.30, el ex presidente de Adif Ángel Contreras; lunes 25 de mayo, a las 10.30, el presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper.EFE

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