Deniegan el primer permiso a Alfonso Basterra, en prisión por asesinar a su hija Asunta

Salamanca, 8 may (EFE).- La Audiencia de Salamanca ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha denegado el permiso penitenciario de 4 días concedido por el juez de vigilancia penitenciaria a Alfonso Basterra, condenado a 18 años de cárcel por asesinar a su hija Asunta en Galicia en 2013, una pena que cumple en Topas.

"En este momento no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida", según la Audiencia.

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Precisa en su resolución que tiene en cuenta "la extrema gravedad del delito cometido (el asesinato de su hija menor), la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos". EFE

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