La Rioja activa la fase de emergencia del Plan de Inundaciones por aumento de caudales

Logroño, 7 mar (EFE).- El servicio de emergencias SOS-Rioja ha activado este sábado la fase de emergencia prevista en el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAR) por la superación de niveles amarillos en los ríos Leza, Alhama e Iregua, que han aumentado sus caudales.
Según ha informado el Gobierno riojano a EFE, Leza es uno de los municipios afectados por el aumento del caudal de su río.
Desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) SOS-Rioja se ha declarado la fase de emergencia situación operativa 0.
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha detallado, en su web, que en la cuenca semialta del río, el tramo de Logroño tiene una previsión de incrementar su caudal. EFE
Últimas Noticias
Se reanuda la búsqueda de la mujer que se cayó a un río en Asturias
Russell (Mercedes) logra en Australia la primera pole de la temporada del Mundial de F1
Un libro propone un juego de enigmas para buscar tesoros y ofrece premios de 2.000 euros
El PP dice que si Vox niega el feminismo es porque no sabe qué es y que si son demócratas tienen que ser feministas
Mujeres que pajarean con mujeres: más seguras, más visibles y más felices
MÁS NOTICIAS