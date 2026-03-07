La Rioja activa la fase de emergencia del Plan de Inundaciones por aumento de caudales

Logroño, 7 mar (EFE).- El servicio de emergencias SOS-Rioja ha activado este sábado la fase de emergencia prevista en el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAR) por la superación de niveles amarillos en los ríos Leza, Alhama e Iregua, que han aumentado sus caudales.

Según ha informado el Gobierno riojano a EFE, Leza es uno de los municipios afectados por el aumento del caudal de su río.

Desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) SOS-Rioja se ha declarado la fase de emergencia situación operativa 0.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha detallado, en su web, que en la cuenca semialta del río, el tramo de Logroño tiene una previsión de incrementar su caudal. EFE