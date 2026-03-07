Espana agencias

La Rioja activa la fase de emergencia del Plan de Inundaciones por aumento de caudales

Guardar

Logroño, 7 mar (EFE).- El servicio de emergencias SOS-Rioja ha activado este sábado la fase de emergencia prevista en el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAR) por la superación de niveles amarillos en los ríos Leza, Alhama e Iregua, que han aumentado sus caudales.

Según ha informado el Gobierno riojano a EFE, Leza es uno de los municipios afectados por el aumento del caudal de su río.

Desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) SOS-Rioja se ha declarado la fase de emergencia situación operativa 0.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha detallado, en su web, que en la cuenca semialta del río, el tramo de Logroño tiene una previsión de incrementar su caudal. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Se reanuda la búsqueda de la mujer que se cayó a un río en Asturias

Infobae

Russell (Mercedes) logra en Australia la primera pole de la temporada del Mundial de F1

Infobae

Un libro propone un juego de enigmas para buscar tesoros y ofrece premios de 2.000 euros

Infobae

El PP dice que si Vox niega el feminismo es porque no sabe qué es y que si son demócratas tienen que ser feministas

El PP dice que si

Mujeres que pajarean con mujeres: más seguras, más visibles y más felices

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

EEUU traslada aviones para sus

EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

El Gobierno multa con 25.200 euros a Vodafone por los fallos en las pulseras para maltratadores

Una nueva DANA llega este sábado a toda España: las comunidades más afectadas

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

ECONOMÍA

“Huelga a la japonesa”: los

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

Las gasolineras que más han subido sus precios en España desde que comenzó el conflicto EEUU-Irán

Un experto en finanzas explica cuánto cuesta grabar un programa de ‘El Hormiguero’: “La productora gana más de 40.000 euros por programa”

El lobo, el conejo y el jabalí: la expansión descontrolada de la fauna silvestre preocupa a agricultores y ganaderos

El subsuelo español, la clave para que Europa deje de depender de los minerales críticos chinos

DEPORTES

Fede Valverde salva en el

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado