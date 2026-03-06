Espana agencias

Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith del partido

El Comité de Garantías comunicó la desvinculación de Javier Ortega Smith tras determinar una conducta considerada "muy grave", mientras que también se inició un expediente contra José Angel Antelo por actuaciones recientes, marcando tensiones internas en la organización

La apertura de un expediente disciplinario contra José Ángel Antelo por parte de Vox responde a los "hechos protagonizados y las manifestaciones" realizadas desde el 26 de febrero, cuando se produjo la dimisión en bloque de cinco de los seis integrantes del Comité Ejecutivo Provincial del partido en la Región de Murcia. En este contexto, el Comité de Garantías tomó la decisión de suspender de forma cautelar la militancia de Antelo y lo inhabilitó para desempeñar cualquier función en la organización, citando la "especial gravedad de los hechos", según informó Europa Press.

Paralelamente, el Comité de Garantías de Vox anunció la expulsión definitiva de Javier Ortega Smith, quien hasta este momento había estado involucrado en un proceso sancionador. El órgano independiente del partido detalló que Ortega Smith perdió la condición de afiliado después de que el comité concluyese su expediente disciplinario y determinara que había cometido una "infracción muy grave". Esta decisión se tomó tras constatar que Ortega Smith desobedeció una resolución del Comité Ejecutivo Nacional, que ordenaba el relevo en la portavocía del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, informó Europa Press en su comunicado.

Según publicó Europa Press, la negativa de Ortega Smith a cumplir con la orden de sustitución en la portavocía del ayuntamiento derivó en su expedientación por desobediencia y suspensión de militancia, proceso disciplinario que ahora culminó con su expulsión. El Comité de Garantías, órgano encargado de velar por el cumplimiento de las normas internas en Vox, subrayó que su decisión representa una respuesta a la gravedad de la infracción cometida por el ex dirigente.

En el caso de José Ángel Antelo, diputado en la Asamblea de Murcia, el comité señaló que el expediente se abrió como consecuencia de las acciones desarrolladas tras la renuncia colectiva de los miembros del Comité Ejecutivo Provincial murciano. Este suceso, ocurrido el 26 de febrero, estuvo acompañado de denuncias públicas sobre una "grave crisis de cohesión interna" en la organización, según detalló Europa Press.

La suspensión cautelar de Antelo se acompañó de una inhabilitación temporal para ejercer cualquier cargo dentro de Vox, decisión motivada por la gravedad considerada de sus recientes actuaciones. Estas acciones disciplinarias reflejan tensiones dentro de la estructura interna del partido y se producen pocas semanas después de los episodios que provocaron la renuncia de la mayor parte de la cúpula provincial en Murcia.

El comunicado recogido por Europa Press explica que el Comité de Garantías es un órgano independiente dentro de Vox, responsable de los procedimientos disciplinarios y del mantenimiento de la disciplina interna. La expulsión de Ortega Smith pone fin de manera oficial a la pertenencia del ex portavoz municipal en Madrid, quien formó parte de la cúpula fundacional del partido y mantuvo diversos cargos orgánicos a lo largo de los últimos años.

La apertura del expediente a Antelo, junto con la suspensión de su militancia, añade otro episodio a la serie de conflictos internos reconocidos recientemente por Vox en sus estructuras territoriales. De acuerdo con Europa Press, las recientes decisiones del Comité de Garantías evidencian la aplicación de los estatutos y normativas internas del partido en respuesta a situaciones consideradas especialmente graves por la dirección.

Ambos procedimientos disciplinarios han sido comunicados oficialmente por el Comité de Garantías, según consignó Europa Press, señalando la existencia de mecanismos internos para sancionar conductas que se consideren contrarias a las directrices y resoluciones adoptadas por los órganos de gobierno de Vox.

