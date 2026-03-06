El diplomático Joan Borrell, nuevo vicesecretario general para la Estabilidad de la UpM

Durante su carrera diplomática, Joan Borrell ha ocupado responsabilidades en escenarios considerados clave para la cooperación internacional, como la misión española ante Naciones Unidas en Nueva York, así como en destinos de relevancia regional como Túnez, Bolivia y Panamá. Este nombramiento lo sitúa ahora como vicesecretario general para la Estabilidad y la Resiliencia en la Unión por el Mediterráneo (UpM), tal como informó la organización en un comunicado recogido por distintos medios.

De acuerdo con la información difundida por la UpM, la designación de Borrell ocurre en el marco de una renovación del cuerpo directivo, en la que cuatro de los seis nuevos puestos han quedado en manos de mujeres. La organización indicó que esta reestructuración busca instaurar un modelo de liderazgo más inclusivo y eficiente. Según palabras de Nasser Kamel, secretario general de la entidad, “un liderazgo inclusivo fortalece las instituciones y mejora la capacidad colectiva para responder a los retos de la región”.

El principal objetivo de la renovación es consolidar el equipo asignado a ejecutar la agenda estratégica adoptada durante la última reunión de alto nivel de la UpM, celebrada en noviembre, según expresó la organización en su comunicado. Entre las funciones que asumirá Borrell se encuentra la dirección de programas destinados a reforzar la protección civil, la respuesta ante emergencias y la resiliencia de la región Mediterránea frente a crisis relacionadas con el clima, el agua y la energía. “La estabilidad en el Mediterráneo no es una ambición abstracta, se construye mediante la preparación, la cooperación y la capacidad de gestionar riesgos compartidos”, manifestó Borrell, citado por la UpM. Subrayó también la importancia de la colaboración regional como instrumento para afrontar los distintos retos de los países que integran la organización.

Según conoce la UpM, Borrell cuenta con una trayectoria orientada tanto a la gestión de asuntos euromediterráneos como eurolatinoamericanos. En el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, ejerció como responsable de la Subdirección para el Magreb y lideró la Unidad del Proceso de Paz en Oriente Próximo. En etapas anteriores dentro de la UpM, Borrell estuvo al frente de la Vicesecretaría General de Educación Superior y la Investigación, donde coordinó iniciativas centradas en la colaboración académica y científica entre los países de la región.

Distintos medios, citando siempre el comunicado institucional, detallaron que el perfil internacional de Borrell incluye funciones vinculadas con el fortalecimiento de la interlocución diplomática y el desarrollo de estrategias de estabilidad y desarrollo. Sus estancias en escenarios internacionales como Naciones Unidas y países de distintas regiones han tenido como base el impulso de consensos multilaterales y el intercambio de prácticas orientadas a la mejora social y económica.

La UpM, según consignó la propia organización, inició sus actividades en 2008 y funciona como un foro especializado para el diálogo político y la cooperación entre los Estados de la Unión Europea y del área mediterránea. El propósito principal del organismo es impulsar iniciativas comunes en esferas como el desarrollo sostenible, la seguridad, la igualdad y la innovación. Las recientes reformas internas, divulgadas por la UpM, responden a la necesidad de adaptarse a un entorno definido por crisis multidimensionales; el organismo identificó factores como la volatilidad política, los efectos del cambio climático y los desafíos en la gestión de recursos energéticos y hídricos entre los principales riesgos compartidos de la región.

De acuerdo con la UpM, el nuevo equipo, compuesto mayoritariamente por mujeres, se inscribe en una estrategia de promoción de la igualdad de género en los espacios de toma de decisiones institucionales. La organización destaca este enfoque como un avance institucional para que los liderazgos reflejen la diversidad de la región.

El proceso de renovación directiva, resaltó la UpM, también pretende fortalecer la capacidad de la organización para anticipar y responder a crisis tanto emergentes como históricas que afectan al área euromediterránea. El diseño estructural de este nuevo equipo, con la dirección de Nasser Kamel y profesionales con experiencia en sectores relevantes, se orienta al perfeccionamiento de la respuesta colectiva. Entre las prioridades se encuentran la protección civil, el fortalecimiento de la resiliencia social e infraestructural y el impulso de la cooperación ante los escenarios cambiantes de la región.

A lo largo de sus documentos institucionales, la UpM ha sostenido que el contexto actual confiere una urgencia particular al trabajo conjunto y a la capacidad de anticipación institucional. En este sentido, el liderazgo renovado pretende maximizar los recursos y la coordinación entre los países socios, en un periodo marcado por desafíos que afectan múltiples áreas, desde la estabilidad política hasta el acceso sostenible al agua y la energía.