Espana agencias

El menor DDP autor material de la muerte de un joven en Fuenlabrada (Madrid): "Me dio la loquera y punto"

Guardar

Uno de los menores condenados por la muerte de un joven de 21 años en la discoteca Caña Brava de Fuenlabrada ha admitido en el juicio ser el autor material del disparo en la cabeza con el que ejecutó a la víctima, manifestando que aquel día se levantó "rayado", que le dio "la loquera" y que actuó de forma independiente, sin que nadie de la banda de los Dominicans Don't Play (DDP) ordenara cometer el asesinato.

Los hechos que se juzgan se produjeron en la madrugada del 3 de octubre de 2022 en las inmediaciones de la discoteca Caña Brava, tras un concierto vinculado al entorno de bandas juveniles. Según la investigación, el ataque se produjo como represalia por un tiroteo anterior atribuido a miembros de los Trinitarios.

En el banquillo se sientan los supuestos autores intelectuales, entre ellos el considerado 'Suprema' del Coro de Campamento de la banda, así como dos miembros intermedios de la organización criminal. Por estos hechos ya fueron condenados dos menores de edad como autores materiales de los disparos.

Bajo fuertes medidas de seguridad, el menor autor material ha comparecido en la sala y ha respondido a las preguntas del fiscal y de las acusaciones. Nada más comenzar el interrogatorio ha reconocido que fue quien efectuó los disparos. "Me levanté rayado. Me dio la loquera. Yo soy el autor. Salió de mí", ha declarado.

A preguntas del fiscal sobre por qué acudió concretamente a esa discoteca, ha respondido que había una actuación de un cantante y que él quería "estropear" la fiesta. Así, ha asegurado que disparó a la víctima sin que nadie le ordenara cometer el crimen.

"En ese momento de adrenalina no piensas bien", ha afirmado indicando que pertenece a la banda de los DDP, pero que actúa de manera independiente y que no conoce a ningún "Suprema" ni jefe. Sí reconoció que uno de los acusados, considerado jefe del coro de Campamento, le vendía droga.

"Yo no tengo jefe. No conozco a ningún soberano ni 'Suprema'. El jefe era yo mismo. Soy un soldado", ha insistido. Por último, ha manifestado estar arrepentido por lo ocurrido y por eso está condenado por los hechos.

Otro de los menores condenados ha declarado que pertenece a la banda desde los 14 años, aunque asegura que nadie le da órdenes. Afirma que desconocía que el otro menor fuera a matar al joven y sostiene que no es habitual que alguien actúe por cuenta propia. Preguntado sobre quién era el líder del coro de Campamento, se ha negado a responder.

Un tercer implicado menor, que resultó absuelto en la jurisdicción de menores, ha afirmado que conoce a los jóvenes condenados del barrio. Admite ser miembro de la banda, pero niega ser amigo de los condenados. Sobre los tres acusados adultos, asegura que solo los conoce de la zona y que no ha tenido relación con ellos.

Los procesados, que declararán cuando concluya la prueba del juicio, niegan su intervención en el asesinato al asegurar que no se encontraban ese día en el lugar del crimen. Sin embargo, la acusación particular sostiene que las cámaras de seguridad de la zona los captaron un día antes en el mismo escenario, presuntamente planificando el ataque.

El juicio tratará de esclarecer la planificación del ataque, la posible autoría intelectual y la relación entre los acusados y el joven fallecido. El jurado popular deberá determinar si existió una organización criminal detrás del crimen y el grado de responsabilidad de cada procesado.

PLANIFICACIÓN

La Fiscalía sostiene que varios de los acusados planificaron el asalto y facilitaron la logística, incluyendo una furgoneta con placas falsas para la huida. Dos menores -ya juzgados en la jurisdicción de menores- habrían ejecutado materialmente el ataque.

Según la acusación, los agresores dispararon y atacaron con un machete de forma sorpresiva a varias personas que se encontraban en el exterior del local tras finalizar el evento. Un joven murió en el acto a causa de un disparo en la cabeza y heridas de arma blanca.

Otras tres víctimas resultaron gravemente heridas por disparos y cortes, con lesiones que requirieron hospitalización, intervenciones quirúrgicas y largos periodos de recuperación, además de secuelas permanentes.

La Fiscalía atribuye a dos de los principales acusados un delito de asesinato agravado por su vinculación con organización criminal, tres asesinatos en grado de tentativa y delitos relacionados con la tenencia de armas. Para uno de ellos, el supuesto jefe del citado coro, solicita prisión permanente revisable y 78 años de cárcel.

Otro acusado se enfrenta a una petición de cinco años de prisión por pertenencia a organización criminal, mientras que un tercero está procesado como cooperador necesario en el asesinato y en los intentos de homicidio, con penas que superan los 20 años de cárcel.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

TSJA ratifica más de diez años de cárcel a un hombre por intentar asesinar a otro en Cádiz con una pistola

El alto tribunal andaluz desestimó la apelación presentada tras el ataque ocurrido en una nave de Jerez, donde el condenado disparó a la cabeza de la víctima y huyó después de causar graves lesiones, según recoge la sentencia

TSJA ratifica más de diez

Investigados cinco extrabajadores tras el registro del centro de menores migrantes de Puerto de la Cruz

La Policía Canaria detuvo a cuatro personas en el marco de una investigación judicial por presuntos malos tratos en un centro administrado por una ONG, tras una denuncia oficial que desencadenó el operativo bajo secreto sumario en septiembre

Investigados cinco extrabajadores tras el

Piden 22 años por asesinar a su novia y emparedar el cuerpo, descubierto nueve años después

La Fiscalía solicita prisión e indemnización para un hombre acusado de quitar la vida a su anterior pareja en Torremolinos, ocultar el cadáver en la vivienda y prolongar el sufrimiento de la familia durante casi una década

Piden 22 años por asesinar

Condenado a 5 años de prisión por abusar sexualmente de su hija de tres años en Granada durante el régimen de visitas

La máxima instancia judicial andaluza ratifica la sentencia que impone cárcel e inhabilitación al acusado, negando que la menor inventara los hechos y validando el testimonio de peritos y la credibilidad de la víctima según la resolución judicial

Condenado a 5 años de

El BNG pide explicaciones al Gobierno por enviar una fragata a Chipre: "Poco duró la dignidad no intervencionista"

La solicitud de información al Ejecutivo surge tras la partida de la nave ‘Cristóbal Colón’ rumbo a la región, en un movimiento que según Néstor Rego contradice la postura pacifista defendida hasta ahora por el presidente español

El BNG pide explicaciones al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un accidente de tráfico deja

Un accidente de tráfico deja a un albañil de Lugo incapacitado y obliga a la compañía de seguros a indemnizarlo con más de 65.000 euros

Ábalos pide al Supremo que aplace un mes el juicio del caso Koldo porque no puede descargarse la causa: “El ordenador se queda pensando en un bucle”

Defensa desmiente el vídeo del PP en el que Margarita Robles parece expresar su apoyo a Trump: “Es falso, dijo ‘estoy cómoda’”

El Gobierno facilita el acceso a los trámites de extranjería: ONG y sindicatos podrán realizar el papeleo en nombre de los migrantes

La cadena de restauración ‘La Mafia se sienta a la mesa’ pierde el derecho a usar su nombre en España tras la petición de Italia de retirarlo

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina registra su mayor subida desde julio tras el estallido de la guerra en Irán

Una camarera embarazada es despedida tras pegarse con una compañera de trabajo: denuncia por discriminación, pero pierde el juicio

Así puedes trabajar en el Mutua Madrid Open de 2026: 540 puestos para el gran evento del tenis en España

De Guindos (BCE) alerta del riesgo de un repunte en la inflación por la guerra y reitera el compromiso de España con EEUU

El precio de la vivienda se dispara un 14,4% en febrero con las islas a la cabeza de las subidas

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”