Abascal, sobre Antelo: "Los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer"

Santiago Abascal expresó este miércoles desde Villablino, en León, que considera legítimo que los miembros del partido recurran a procedimientos legales para defender sus intereses personales ante discrepancias internas. El presidente nacional de Vox abordó la controversia surgida en la delegación del partido en la Región de Murcia a raíz de las denuncias públicas de José Ángel Antelo, quien ha asegurado que se utilizó su firma sin consentimiento durante el proceso que determinó su relevo como portavoz en la Asamblea murciana. Según informó el medio que cubrió sus declaraciones, Abascal remarcó que “no cree absolutamente nada de los que dicen que Vox hace ese tipo de cosas”, reafirmando así la postura oficial de la formación frente a las acusaciones planteadas por Antelo.

El líder nacional subrayó el posicionamiento de la dirección respecto a los actuales conflictos internos en la agrupación murciana, donde han aumentado las tensiones tras la denuncia formalizada por Antelo. “Los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer”, afirmó Abascal según publicaron distintos medios. La declaración se produjo después de que el dirigente murciano manifestara ante los medios de comunicación su malestar y presentara alegaciones sobre una supuesta irregularidad interna vinculada a la autorización de su cambio como portavoz.

De acuerdo con la cobertura informativa, Abascal sostuvo que toda persona que considere que el proyecto político de Vox ya no representa sus intereses dispone de la libertad de abandonar la formación. El dirigente señaló que quienes dificultan el desarrollo del partido deberían apartarse, precisando que “ciertamente las personas que están entorpeciendo el proyecto en estos momentos no lo tienen”, en referencia al posible encaje de quienes discrepan abiertamente de las líneas marcadas desde la dirección nacional.

La crisis interna en la Región de Murcia se ha visibilizado especialmente con el enfrentamiento entre Antelo y la cúpula del partido, derivada de las últimas decisiones sobre la portavocía en la Asamblea regional. Antelo ha sostenido ante periodistas que su firma habría sido utilizada sin su consentimiento en los trámites administrativos asociados a su destitución, lo que motivó su anuncio de recurrir a la vía legal y denunciando graves irregularidades dentro del funcionamiento interno de Vox en la región.

Según detalló la prensa que cubrió la intervención de Abascal en León, el presidente nacional de Vox insistió en restar credibilidad a las acusaciones formuladas sobre supuestas prácticas irregulares dentro del partido, asegurando que aquellas personas que tengan pruebas de algún supuesto ilícito cuenten con todos los cauces legales para defender sus posturas, pero reiterando la postura institucional de la formación de rechazar dichos señalamientos. El discurso de Abascal durante la comparecencia buscó desmarcar a la organización de cualquier sospecha de actuación irregular, centrándose en pedir a quienes no compartan el rumbo del proyecto que consideren apartarse de la formación para favorecer la cohesión del partido.

En el contexto nacional, las declaraciones de Abascal se producen en un momento de especial tensión para Vox, coincidiendo con otros episodios recientes donde la dirección nacional ha remarcado la importancia de la lealtad interna y la alineación con las directrices estratégicas establecidas desde Madrid. La reacción del presidente del partido desde Villablino apunta al mensaje de que el liderazgo de Vox prioriza la unidad y la reestructuración interna frente a episodios de conflicto y discrepancia, como los protagonizados en la delegación de Murcia.

Antelo, que hasta ahora desempeñaba la portavocía en la Asamblea, ha defendido públicamente la necesidad de esclarecer el procedimiento por el que fue apartado de dicha responsabilidad, incidiendo en reiteradas oportunidades ante los medios en la falta de transparencia que, a su juicio, rodeó el proceso. La respuesta de la dirección nacional, encabezada por Abascal, centró el debate en la cuestión de la pertenencia al partido, marcando distancia respecto a quienes expresen diferencias profundas o inicien acciones legales contra órganos internos.

Las implicaciones del caso alcanzan a otros miembros de la formación en la región murciana, donde la situación ha dado lugar a un debate sobre la cohesión del grupo y la capacidad de integración de voces discordantes. Vox, en los últimos meses, ha experimentado varios episodios de reorganización interna en distintas comunidades autónomas, situaciones que, de acuerdo con lo reportado por diferentes medios, se han traducido en llamamientos reiterados por parte de la dirección a “arrimar el hombro” y respetar el camino marcado desde la ejecutiva nacional.

La comparecencia de Abascal en León fue interpretada por observadores del panorama político como un intento explícito de asentar el liderazgo del partido ante cualquier atisbo de división interna, enviando un mensaje tanto a la militancia como a quienes observan con atención el futuro inmediato de la formación en distintas regiones del país. El mensaje central de la intervención se situó en torno a la exigencia de unidad política, acompañada de un rechazo a permitir que conflictos personales puedan condicionar el avance del proyecto político.

El episodio abierto en la Región de Murcia permanece a la espera de eventuales desarrollos legales, en atención a las afirmaciones de Antelo sobre la tramitación de su relevo y las posibles pruebas que presentarían sus representantes ante las autoridades competentes. La dirección nacional, en tanto, mantiene la posición defendida en León por Abascal, subrayando la negativa a aceptar acusaciones sobre prácticas irregulares internas y remitiendo a los afectados a los tribunales si consideran que encuentran motivos para actuar fuera de la vía partidaria. Según reiteró Abascal en sus declaraciones, la organización de Vox defiende el respeto a la legalidad y la transparencia, manteniendo la puerta abierta a la salida de quienes no compartan el ideario o las dinámicas internas establecidas.