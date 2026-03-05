Espana agencias

Abascal, sobre Antelo: "Los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer"

Santiago Abascal respondió en León a la polémica interna en Murcia tras las acusaciones de José Ángel Antelo, defendiendo que quienes se oponen al rumbo del movimiento político pueden marcharse y alentando a quienes entorpezcan el proyecto a apartarse

Guardar

Santiago Abascal expresó este miércoles desde Villablino, en León, que considera legítimo que los miembros del partido recurran a procedimientos legales para defender sus intereses personales ante discrepancias internas. El presidente nacional de Vox abordó la controversia surgida en la delegación del partido en la Región de Murcia a raíz de las denuncias públicas de José Ángel Antelo, quien ha asegurado que se utilizó su firma sin consentimiento durante el proceso que determinó su relevo como portavoz en la Asamblea murciana. Según informó el medio que cubrió sus declaraciones, Abascal remarcó que “no cree absolutamente nada de los que dicen que Vox hace ese tipo de cosas”, reafirmando así la postura oficial de la formación frente a las acusaciones planteadas por Antelo.

El líder nacional subrayó el posicionamiento de la dirección respecto a los actuales conflictos internos en la agrupación murciana, donde han aumentado las tensiones tras la denuncia formalizada por Antelo. “Los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer”, afirmó Abascal según publicaron distintos medios. La declaración se produjo después de que el dirigente murciano manifestara ante los medios de comunicación su malestar y presentara alegaciones sobre una supuesta irregularidad interna vinculada a la autorización de su cambio como portavoz.

De acuerdo con la cobertura informativa, Abascal sostuvo que toda persona que considere que el proyecto político de Vox ya no representa sus intereses dispone de la libertad de abandonar la formación. El dirigente señaló que quienes dificultan el desarrollo del partido deberían apartarse, precisando que “ciertamente las personas que están entorpeciendo el proyecto en estos momentos no lo tienen”, en referencia al posible encaje de quienes discrepan abiertamente de las líneas marcadas desde la dirección nacional.

La crisis interna en la Región de Murcia se ha visibilizado especialmente con el enfrentamiento entre Antelo y la cúpula del partido, derivada de las últimas decisiones sobre la portavocía en la Asamblea regional. Antelo ha sostenido ante periodistas que su firma habría sido utilizada sin su consentimiento en los trámites administrativos asociados a su destitución, lo que motivó su anuncio de recurrir a la vía legal y denunciando graves irregularidades dentro del funcionamiento interno de Vox en la región.

Según detalló la prensa que cubrió la intervención de Abascal en León, el presidente nacional de Vox insistió en restar credibilidad a las acusaciones formuladas sobre supuestas prácticas irregulares dentro del partido, asegurando que aquellas personas que tengan pruebas de algún supuesto ilícito cuenten con todos los cauces legales para defender sus posturas, pero reiterando la postura institucional de la formación de rechazar dichos señalamientos. El discurso de Abascal durante la comparecencia buscó desmarcar a la organización de cualquier sospecha de actuación irregular, centrándose en pedir a quienes no compartan el rumbo del proyecto que consideren apartarse de la formación para favorecer la cohesión del partido.

En el contexto nacional, las declaraciones de Abascal se producen en un momento de especial tensión para Vox, coincidiendo con otros episodios recientes donde la dirección nacional ha remarcado la importancia de la lealtad interna y la alineación con las directrices estratégicas establecidas desde Madrid. La reacción del presidente del partido desde Villablino apunta al mensaje de que el liderazgo de Vox prioriza la unidad y la reestructuración interna frente a episodios de conflicto y discrepancia, como los protagonizados en la delegación de Murcia.

Antelo, que hasta ahora desempeñaba la portavocía en la Asamblea, ha defendido públicamente la necesidad de esclarecer el procedimiento por el que fue apartado de dicha responsabilidad, incidiendo en reiteradas oportunidades ante los medios en la falta de transparencia que, a su juicio, rodeó el proceso. La respuesta de la dirección nacional, encabezada por Abascal, centró el debate en la cuestión de la pertenencia al partido, marcando distancia respecto a quienes expresen diferencias profundas o inicien acciones legales contra órganos internos.

Las implicaciones del caso alcanzan a otros miembros de la formación en la región murciana, donde la situación ha dado lugar a un debate sobre la cohesión del grupo y la capacidad de integración de voces discordantes. Vox, en los últimos meses, ha experimentado varios episodios de reorganización interna en distintas comunidades autónomas, situaciones que, de acuerdo con lo reportado por diferentes medios, se han traducido en llamamientos reiterados por parte de la dirección a “arrimar el hombro” y respetar el camino marcado desde la ejecutiva nacional.

La comparecencia de Abascal en León fue interpretada por observadores del panorama político como un intento explícito de asentar el liderazgo del partido ante cualquier atisbo de división interna, enviando un mensaje tanto a la militancia como a quienes observan con atención el futuro inmediato de la formación en distintas regiones del país. El mensaje central de la intervención se situó en torno a la exigencia de unidad política, acompañada de un rechazo a permitir que conflictos personales puedan condicionar el avance del proyecto político.

El episodio abierto en la Región de Murcia permanece a la espera de eventuales desarrollos legales, en atención a las afirmaciones de Antelo sobre la tramitación de su relevo y las posibles pruebas que presentarían sus representantes ante las autoridades competentes. La dirección nacional, en tanto, mantiene la posición defendida en León por Abascal, subrayando la negativa a aceptar acusaciones sobre prácticas irregulares internas y remitiendo a los afectados a los tribunales si consideran que encuentran motivos para actuar fuera de la vía partidaria. Según reiteró Abascal en sus declaraciones, la organización de Vox defiende el respeto a la legalidad y la transparencia, manteniendo la puerta abierta a la salida de quienes no compartan el ideario o las dinámicas internas establecidas.

Temas Relacionados

Santiago AbascalVoxJosé Ángel AnteloAsamblea de MurciaRegión de MurciaLeónCrisis internaDelegación políticaUsurpación de firmaAcciones legalesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Ester Muñoz está convencida de que Guardiola será investida pero afea a Vox que lo dilate a mayo por "cálculo electoral"

Ester Muñoz resalta que existen negociaciones entre PP y Vox para formar ejecutivo en Extremadura, critica la demora atribuida a cálculos políticos y advierte que persiste la incertidumbre sobre la fecha en la que María Guardiola podría asumir el liderazgo

Ester Muñoz está convencida de

El PP nacional pide a Vox retomar la negociación para investir a Guardiola y espera que no lo dilate por comicios en CyL

La dirección del principal partido de la oposición urge a sus interlocutores a reiniciar los contactos antes de la segunda votación, advierte de una posible maniobra dilatoria y responsabiliza a la otra formación de un eventual fracaso

El PP nacional pide a

Aina Vidal (Sumar), sobre el 'no' a la guerra de Sánchez: "Estoy orgullosa del presidente"

La representante de Sumar ha manifestado su respaldo a Pedro Sánchez tras su postura sobre el conflicto internacional, afirmando que el Ejecutivo demuestra unidad y defiende la paz, diferenciándose de acciones previas respecto a enfrentamientos militares

Aina Vidal (Sumar), sobre el

Pardo de Vera asegura que se limitó a derivar contactos en la compra de mascarillas y niega haber borrado información

Isabel Pardo de Vera rechaza las acusaciones sobre eliminación de archivos tras su gestión en Adif, argumenta que únicamente canalizó comunicaciones relevantes al área correspondiente y que los equipos incautados no contenían datos del periodo bajo investigación

Pardo de Vera asegura que

A prisión un hombre reclamado por la Audiencia de Guipúzcoa por una agresión sexual a un menor

Tras una compleja operación en barrios históricos de Granada, agentes localizaron a un individuo de 45 años buscado por hechos graves relacionados con un menor, quien cambiaba habitualmente de residencia para eludir a la justicia y ahora cumple condena

A prisión un hombre reclamado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España enviará a Chipre la

España enviará a Chipre la fragata ‘Cristóbal Colón’ de la Armada por el conflicto en Oriente Medio junto a buques franceses y griegos

‘Financial Times’ presenta a Pedro Sánchez como la “némesis” de Trump: “La pregunta es si no ha ido demasiado lejos”

Alcazarseguir, la base militar de Marruecos que plantearon como alternativa a Rota para EEUU

Una ama de casa de 64 años consigue la casa familiar y una pensión de 200 euros después de que su exmarido le pidiera el divorcio por problemas de convivencia

Un pescadero deberá pagar más de 30.000 euros por realizar pedidos y no pagar la mercancía: afirmó que otra persona usaba su nombre

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si te pillan robando en tu trabajo, el despido puede ser improcedente”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si estás de baja, la empresa no puede quitarte el complemento de productividad”

Juanma Lorente, abogado: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”