España suma tres medallas en los Europeos Off-Road liderada por María La Chica

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- La andaluza María La Chica se proclamó este sábado subcampeona de Europa de trail en los campeonatos continentales Off-Road que se disputan en Liubliana-Kamnik (Eslovenia), en los que además la delegación española logró dos medallas de bronce por equipos.

María La Chica fue segunda en la Trail Running Race, disputada sobre 52 kilómetros y con 2.450 metros de desnivel positivo, con un tiempo de 4h40:24, igualando la plata individual conseguida por Núria Gil en El Paso 2022.

PUBLICIDAD

Junto a ella, Ikram Rharsalla completó su actuación duodécima (4h59:19), mientras que Inés Astrain fue vigésimo cuarta (5h12:52). La suma de sus resultados permitió a España conquistar la medalla de bronce por equipos con 38 puntos, solo superada por Suiza (17) y Francia (23). Cerró el equipo español María Martínez (5h32:28). La medalla prolonga la trayectoria del equipo femenino español en esta disciplina, después de las platas por equipos logradas en El Paso 2022 y Annecy 2024.

La carrera masculina tuvo en el riojano Alain Santamaría al gran protagonista español con un cuarto puesto y un tiempo de 4h07:27. Su cuarta posición supone el mejor resultado masculino español de la historia en la carrera de un Campeonato de Europa Off-Road, mejorando la quinta plaza lograda por Zaid Ait Malek en El Paso 2022.

PUBLICIDAD

El gran éxito colectivo llegó gracias a la solidez de todo el equipo. Francisco José Anguita protagonizó una remontada para finalizar decimotercero (4h17:02), mientras que Diego Menéndez concluyó decimoquinto (4h18:11). José Ángel Fernández "Canales" cerró la actuación española en la vigésimo segunda posición (4h22:28).

Francia se proclamó campeona con 11 puntos y Polonia fue segunda con 24, mientras que España, bronce con 32, superó con claridad a Italia, cuarta con 44.

PUBLICIDAD

El resultado devuelve a España al podio masculino de la Trail Running Race, una posición que ya había alcanzado con el bronce conquistado en El Paso 2022. EFE