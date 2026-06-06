3-2. El Vila-sana domina al Fraga en la prórroga y pone el primer punto de la final

Vila-sana (Lleida), 6 jun (EFE).- El Vila-sana Coop d'Ivars domino este sábado al Esneca Fraga en la prórroga tras el 1-1 al final del tiempo reglamentario para imponerse por 3-2 y colocar el primer punto de la final por el título de la OK Liga Iberdrola que se disputa al mejor de tres partidos.

En un duelo a la altura de los dos equipos más regulares del curso, el conjunto ilerdense acabó decantando la final en el tiempo extra para dar el primer golpe de la serie y acercarse al que sería el primer título liguero de su historia.

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Guiadas por una inspirada Luciana Agudo, autora de un doblete, las locales supieron resistir el empuje del vigente campeón de Europa, que vuelve a encontrarse contra las cuerdas en su tercera final consecutiva y necesitará reaccionar ante su afición el próximo 14 de junio si quiere evitar otro desenlace amargo.

El equilibrio fue la tónica dominante de un encuentro en el que Agudo adelantó al Vila-sana en la primera mitad y María Sanjurjo firmó el empate tras el descanso, sin que el marcador volviera a moverse durante el tiempo reglamentario.

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Ya en la prórroga, Victòria Porta, que había errado una falta directa durante el tiempo reglamentario, se resarció desde el punto de penalti para desnivelar el encuentro, antes de que la propia Agudo aprovechara un desajuste defensivo rival para firmar el 3-1 y encarrilar definitivamente el triunfo.

El Fraga no se rindió y apuró sus opciones hasta el final. Julieta Fernández recortó distancias a falta de treinta segundos (3-2), pero el tanto llegó demasiado tarde para cambiar el destino de un choque que ya tenía dueño.

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- Ficha técnica:

3 - Vila-sana Coop d'Ivars: Salvat; Florenza, Agudo (2), Victòria Porta (1), Salvanyà, -cinco inicial-, Gómez Pujado, María Porta, Gaete, Pastor y Bento (p.s).

2 - Esneca Fraga: Ferrer; Arxé, Fontdegloria, Soto, Sanjurjo (1), -cinco inicial-, Payá, Fernández (1), Rubio, Flix y López (p.s).

Goles: 1-0, min.9: Luciana Agudo. 1-1, min.33: María Sanjurjo. 2-1, min.52: Victòria Porta, de penalti. 3-1, min.54: Luciana Agudo. 3-2, min.59: Julieta Fernández, de falta directa.

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Árbitros: Raúl Burgos y Oriol Garriga. Mostraron tarjeta azul a Carla Fontdegloria (min.19) por parte del Esneca Fraga.

Incidencias: Primer partido de la final de la OK Liga Iberdrola disputado en el Pabellón Municipal de Vila-sana (Lleida). EFE

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