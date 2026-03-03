Vox resalta la importancia del discurso de investidura de Guardiola y dice que puede contribuir a cerrar el acuerdo

El partido Vox ha mostrado dudas respecto a que la candidata María Guardiola defienda durante su discurso de investidura los postulados que considera prioritarios, como el rechazo a las políticas ambientales, el respaldo a la energía nuclear, el endurecimiento de las medidas sobre la inmigración irregular, el apoyo explícito a sectores como la agricultura, la ganadería y la industria, así como la derogación de legislaciones vinculadas con la llamada 'ideología woke'. Según publicó el medio original, Vox ha subrayado que el mensaje que exponga la candidata durante la sesión programada para las 17.30 horas de este martes será clave para destrabar una posible coalición de gobierno en Extremadura.

La formación presidida por Santiago Abascal ha señalado, de acuerdo con las declaraciones recabadas por el mismo medio, que el discurso de Guardiola podrá influir de manera determinante en la evolución de las negociaciones para formar gobierno. Vox considera que si los planteamientos expresados por la candidata del PP resultan alineados con sus exigencias, se facilitará la consecución de un acuerdo. Fuentes del partido han apuntado que el tono y el contenido del mensaje marcarán si se logra la convergencia necesaria, en particular al considerar que algunas posturas de Guardiola en los últimos meses han sido percibidas como cambiantes.

Durante la rueda de prensa ofrecida en el Congreso, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha reiterado la importancia de este discurso en el contexto de las conversaciones entre partidos y ha destacado que la construcción del gobierno depende en gran medida de la actitud que adopte Guardiola, recordando que fue ella quien salió vencedora en las elecciones autonómicas. Según consignó el medio, Rodríguez de Millán explicó que Vox no busca únicamente acuerdos para gestionar cargos, sino que el propósito central apunta a la sustitución de políticas que identifican como una continuidad de gobiernos socialistas anteriores.

La portavoz del grupo también indicó que el proceso negociador pactado entre ambas formaciones sitúa la discusión sobre cargos en una siguiente fase, tras alcanzar un consenso en materia programática. “No tenemos interés en los sillones”, puntualizó Rodríguez de Millán, aludiendo a que las prioridades de Vox se dirigen hacia un viraje en las políticas públicas de Extremadura. Simultáneamente, solicitó “seriedad y discreción” a todas las partes para permitir el trabajo de los equipos y evitar episodios similares a los que, a su juicio, protagonizó la propia Guardiola en fechas recientes, cuando modificó algunas de sus posiciones públicas en torno a las exigencias de Vox.

Según reportó el medio original, el calendario institucional establece que, si la candidata popular no obtiene la mayoría absoluta necesaria en la primera votación, el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, deberá convocar una nueva sesión dentro de 48 horas, pasando la elección a requerir únicamente mayoría simple para que Guardiola asuma la presidencia de la Junta. Esta dinámica forma parte de los procedimientos recogidos en la normativa regional para la investidura de la presidencia.

El contexto de estas conversaciones ha estado enmarcado por la experiencia de Vox en anteriores coaliciones con el Partido Popular en diversas comunidades autónomas. Tras los comicios autonómicos celebrados el 21 de diciembre y el 8 de febrero en Extremadura y Aragón respectivamente, Vox duplicó su representación en ambos parlamentos, lo que incrementó su peso en las negociaciones y el alcance de sus demandas, especialmente en apartados vinculados con la agricultura, la ganadería, la industria, la educación, la política migratoria y la agenda social conocida como 'woke'.

En Aragón, los avances hacia un acuerdo también presentan dificultades. Vox no ha presentado candidatura para presidir las Cortes regionales y la representante popular María Navarro resultó elegida para ese puesto únicamente con los votos de su formación, según detalló el medio original. Pese a que existen sintonías reconocidas entre Vox y otros líderes autonómicos del Partido Popular, las direcciones nacionales han desvinculado los procesos negociadores de cada territorio.

El historial político reciente recoge que PP y Vox constituyeron gobiernos de coalición en Extremadura y Aragón tras las elecciones de 2023, así como en la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla y León. Sin embargo, esas coaliciones se disolvieron un año después debido a desacuerdos con los populares respecto a políticas como la acogida de menores migrantes, lo que derivó en la salida de Vox de dichos ejecutivos regionales y el inicio de nuevas rondas negociadoras para reconstituir mayorías de gobierno.

La posición de Vox en el escenario político extremeño se concentra en lograr un acuerdo programático que modifique las líneas de acción emprendidas, a su juicio, por los gobiernos anteriores, exigiendo cambios sustanciales en materia social, educativa, migratoria y económica, de manera previa al reparto de responsabilidades institucionales. El desarrollo de estas negociaciones y el desenlace de la investidura de María Guardiola continúan marcando el panorama político de Extremadura en sus fases conclusivas, como ha documentado el medio original.