Espana agencias

Vox resalta la importancia del discurso de investidura de Guardiola y dice que puede contribuir a cerrar el acuerdo

Varios dirigentes del partido consideran que las palabras de la candidata serán determinantes en la negociación sobre la futura coalición, mientras mantienen reservas ante posibles cesiones y solicitan “seriedad y discreción” durante el proceso en Extremadura

Guardar

El partido Vox ha mostrado dudas respecto a que la candidata María Guardiola defienda durante su discurso de investidura los postulados que considera prioritarios, como el rechazo a las políticas ambientales, el respaldo a la energía nuclear, el endurecimiento de las medidas sobre la inmigración irregular, el apoyo explícito a sectores como la agricultura, la ganadería y la industria, así como la derogación de legislaciones vinculadas con la llamada 'ideología woke'. Según publicó el medio original, Vox ha subrayado que el mensaje que exponga la candidata durante la sesión programada para las 17.30 horas de este martes será clave para destrabar una posible coalición de gobierno en Extremadura.

La formación presidida por Santiago Abascal ha señalado, de acuerdo con las declaraciones recabadas por el mismo medio, que el discurso de Guardiola podrá influir de manera determinante en la evolución de las negociaciones para formar gobierno. Vox considera que si los planteamientos expresados por la candidata del PP resultan alineados con sus exigencias, se facilitará la consecución de un acuerdo. Fuentes del partido han apuntado que el tono y el contenido del mensaje marcarán si se logra la convergencia necesaria, en particular al considerar que algunas posturas de Guardiola en los últimos meses han sido percibidas como cambiantes.

Durante la rueda de prensa ofrecida en el Congreso, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha reiterado la importancia de este discurso en el contexto de las conversaciones entre partidos y ha destacado que la construcción del gobierno depende en gran medida de la actitud que adopte Guardiola, recordando que fue ella quien salió vencedora en las elecciones autonómicas. Según consignó el medio, Rodríguez de Millán explicó que Vox no busca únicamente acuerdos para gestionar cargos, sino que el propósito central apunta a la sustitución de políticas que identifican como una continuidad de gobiernos socialistas anteriores.

La portavoz del grupo también indicó que el proceso negociador pactado entre ambas formaciones sitúa la discusión sobre cargos en una siguiente fase, tras alcanzar un consenso en materia programática. “No tenemos interés en los sillones”, puntualizó Rodríguez de Millán, aludiendo a que las prioridades de Vox se dirigen hacia un viraje en las políticas públicas de Extremadura. Simultáneamente, solicitó “seriedad y discreción” a todas las partes para permitir el trabajo de los equipos y evitar episodios similares a los que, a su juicio, protagonizó la propia Guardiola en fechas recientes, cuando modificó algunas de sus posiciones públicas en torno a las exigencias de Vox.

Según reportó el medio original, el calendario institucional establece que, si la candidata popular no obtiene la mayoría absoluta necesaria en la primera votación, el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, deberá convocar una nueva sesión dentro de 48 horas, pasando la elección a requerir únicamente mayoría simple para que Guardiola asuma la presidencia de la Junta. Esta dinámica forma parte de los procedimientos recogidos en la normativa regional para la investidura de la presidencia.

El contexto de estas conversaciones ha estado enmarcado por la experiencia de Vox en anteriores coaliciones con el Partido Popular en diversas comunidades autónomas. Tras los comicios autonómicos celebrados el 21 de diciembre y el 8 de febrero en Extremadura y Aragón respectivamente, Vox duplicó su representación en ambos parlamentos, lo que incrementó su peso en las negociaciones y el alcance de sus demandas, especialmente en apartados vinculados con la agricultura, la ganadería, la industria, la educación, la política migratoria y la agenda social conocida como 'woke'.

En Aragón, los avances hacia un acuerdo también presentan dificultades. Vox no ha presentado candidatura para presidir las Cortes regionales y la representante popular María Navarro resultó elegida para ese puesto únicamente con los votos de su formación, según detalló el medio original. Pese a que existen sintonías reconocidas entre Vox y otros líderes autonómicos del Partido Popular, las direcciones nacionales han desvinculado los procesos negociadores de cada territorio.

El historial político reciente recoge que PP y Vox constituyeron gobiernos de coalición en Extremadura y Aragón tras las elecciones de 2023, así como en la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla y León. Sin embargo, esas coaliciones se disolvieron un año después debido a desacuerdos con los populares respecto a políticas como la acogida de menores migrantes, lo que derivó en la salida de Vox de dichos ejecutivos regionales y el inicio de nuevas rondas negociadoras para reconstituir mayorías de gobierno.

La posición de Vox en el escenario político extremeño se concentra en lograr un acuerdo programático que modifique las líneas de acción emprendidas, a su juicio, por los gobiernos anteriores, exigiendo cambios sustanciales en materia social, educativa, migratoria y económica, de manera previa al reparto de responsabilidades institucionales. El desarrollo de estas negociaciones y el desenlace de la investidura de María Guardiola continúan marcando el panorama político de Extremadura en sus fases conclusivas, como ha documentado el medio original.

Temas Relacionados

VoxMaría GuardiolaPartido PopularSantiago AbascalExtremaduraAragónInvestiduraGobierno de coaliciónAsamblea de ExtremaduraPepa Rodríguez de MillánEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Un acusado de encerrar con candado, junto a su mujer, a su padre octogenario alega que tenían miedo de que se cayera

Infobae

Vox apela a su "autonomía" para decidir si expulsa al exlíder en Murcia de la Ejecutiva, pero no despeja si lo hará

Vox apela a su "autonomía"

Piden 5 años de cárcel para una pareja por tener una boa, una pitón y una cobra india en su piso de Roquetas (Almería)

Piden 5 años de cárcel

Maíllo dice que la empresa que pagó a Zapatero cumple los criterios de la OCDE como interpuesta en casos de corrupción

Maíllo dice que la empresa

Un policía ratifica que la información de Bousselham intervenida a Villarejo coincide con la que se publicó en prensa

Durante el juicio sobre el caso de la tarjeta de Dina Bousselham, un inspector afirmó ante la Audiencia Nacional que el contenido recuperado en casa de Villarejo correspondía exactamente a lo divulgado por varios medios, respaldando la autenticidad de las filtraciones

Un policía ratifica que la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comienza la evacuación de los

Comienza la evacuación de los más de 30.000 españoles en Oriente Próximo, con los primeros 175 ya en camino

La fragata ‘Canarias’ de la Armada coincide en Oriente Medio con los ataques de Irán por su lucha contra la piratería liderada desde Rota

Un ex alto cargo del Ministerio Transición Ecológica, presuntamente implicado en una trama de corrupción medioambiental de parques eólicos y fotovoltaicos en Madrid y Zaragoza

El PP deja fuera a Vox en la Mesa de las Cortes de Aragón y amenaza con hacerlo en Extremadura: “No podemos regalar cargos sin garantía alguna”

El acuerdo entre España y EEUU para las bases de Rota y Morón: la “autorización previa” que impide su uso en los ataques a Irán

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes una cuenta conjunta con tu pareja y fallece, cuidado con lo que haces después”

El BCE avisa de que el conflicto en Oriente Medio amenaza con disparar los precios energéticos y frenar la recuperación de la inflación

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si estás de baja médica, es ilegal que la empresa te castigue quitándote pluses”

La afiliación bate récords pese a que el paro marca su mayor subida en un mes de febrero desde 2021

Cuál es el precio de la gasolina este 3 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita