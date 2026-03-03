El PSE defiende el compromiso del Gobierno central con la "memoria democrática" frente a las críticas del PNV

Durante la ofrenda floral organizada en memoria de las víctimas del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, el secretario general del PSE-EE de Álava, Javier Hurtado, insistió en la necesidad de reconocer y reparar los crímenes derivados de la represión franquista que afectaron a distintas regiones del Estado. Hurtado afirmó que estos hechos no constituyeron episodios aislados, sino que se registraron en diversas localidades a lo largo de la dictadura, entre ellas Barcelona en 1971, Ferrol en 1972, Basauri, Tarragona, y la propia capital alavesa en 1976. Según indicó el dirigente socialista, “son solo algunos ejemplos de esa brutal represión de un régimen que se negaba a desaparecer frente al empuje de un pueblo y una sociedad que pedían democracia”. En este contexto, el líder socialista defendió la importancia de exigir memoria, verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de esa violencia.

Tal como publicó el medio que cubrió el acto, Javier Hurtado respondió a las críticas formuladas por representantes del PNV tras el posicionamiento del Gobierno central respecto a la matanza de Vitoria-Gasteiz, en la que cinco trabajadores murieron por disparos de la Policía Armada cuando participaban en una protesta laboral, el 3 de marzo de 1976. El PNV había manifestado su “decepción” porque el acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno no incluía una exigencia explícita al Ejecutivo sobre el reconocimiento del papel del Estado en esos hechos. Hurtado defendió que el compromiso del Gobierno socialista con la memoria democrática permanece firme, y señaló que “si hay un gobierno que ha luchado por la memoria democrática, ha sido el gobierno socialista”.

El secretario general del PSE-EE de Álava argumentó que el movimiento obrero fue una de las bases fundamentales para la transición democrática y la conquista de derechos y libertades que existen en la actualidad. Sostuvo que “sin el trabajo, la organización y la lucha de aquellos trabajadores y trabajadoras, las libertades que hoy disfrutamos no se hubieran conseguido”. Durante su intervención, reiteró que “hoy es un día importante para reivindicar el movimiento obrero”.

El medio detalló que al acto acudieron también el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, la presidenta del PSE-EE, Cristina González, y la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, junto a otros cargos socialistas. Durante el homenaje se incidió en la necesidad de “honrar a quienes lucharon”, de transformar su memoria en derechos y conquistas sociales, y defender las libertades frente a los desafíos que enfrenta el sistema democrático.

Hurtado destacó que “el mejor homenaje que podemos hacer en estos momentos convulsos que estamos viviendo en el mundo es seguir luchando por aquello que defendieron: conquistas sociales, derechos laborales y fortalecer nuestros servicios públicos frente al auge de la extrema derecha”. Según consignó el medio, el dirigente socialista vinculó la memoria histórica con el fortalecimiento de los servicios públicos y los avances sociales, en respuesta a lo que calificó como una amenaza creciente de los movimientos de extrema derecha.

El dirigente socialista también hizo referencia al reciente acuerdo político adoptado en el Parlamento Vasco, en el que el PNV y el PSE firmaron una enmienda conjunta que insta al Gobierno central a reconocer su papel en la represión ocurrida el 3 de marzo de 1976 y a condenar lo que definieron como una actuación desproporcionada por parte del Ejecutivo vigente en ese año. Hurtado recalcó que este pronunciamiento, respaldado por ambas formaciones, expresa de manera inequívoca la demanda de reconocimiento y reparación.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Hurtado subrayó los avances registrados en materia de memoria democrática durante los gobiernos socialistas, citando como ejemplo la reciente declaración del lugar donde se produjo la matanza como sitio de memoria democrática, así como los trámites iniciados para dignificar a las víctimas. Destacó que estas acciones reflejan el compromiso institucional con la justicia y la reparación de los daños provocados por la represión franquista.

En el acto, diferentes representantes socialistas coincidieron en la necesidad de mantener activa la memoria de quienes participaron en la consolidación de derechos laborales y sociales. Subrayaron la importancia de no olvidar los episodios de violencia política contra los movimientos obreros y de continuar defendiendo las conquistas logradas, en un contexto en el que perciben un crecimiento de posiciones ultraconservadoras en el panorama político.

El medio recogió que Hurtado cerró su intervención haciendo hincapié en convertir la memoria colectiva en motor de transformación social y en reafirmar el compromiso con la democracia y la defensa de las libertades, un mensaje respaldado por los demás dirigentes presentes en la ofrenda floral de Vitoria-Gasteiz.