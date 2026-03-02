Espana agencias

El expresidente de Vox en Murcia revela que Abascal habló con él hace diez días para pedirle que fuese candidato

José Ángel Antelo asegura que Santiago Abascal le pidió repetir candidatura para las autonómicas de 2027, denuncia presiones en Vox para apartar a miembros destacados y descarta integrarse al PP pero mantendrá cooperación parlamentaria

José Ángel Antelo, tras su reciente destitución como presidente de Vox en la Región de Murcia, declaró que el propio presidente nacional del partido, Santiago Abascal, se comunicó con él hace diez días para pedirle que fuera nuevamente candidato en las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027. A pesar de esta petición, Antelo denunció presiones internas en Vox y señaló la existencia de un patrón en la dirigencia para apartar a cualquier miembro que logre cierta notoriedad, según publicó Europa Press.

El exresponsable de Vox en Murcia, en una entrevista en el programa 'La Mirada Crítica', consignada por Europa Press, indicó que le ofrecieron la opción de presentar su dimisión antes de proceder con el cese, con el objetivo de evitar una polémica que pudiera extenderse tanto en la Región como a nivel nacional. Antelo rechazó esta vía, argumentando que no existían motivos para dejar el cargo y calificó su destitución como una decisión carente de justificación, especialmente en una autonomía que, en palabras del propio Antelo, presenta el mayor número de afiliados por habitante, una estructura consolidada y buenas perspectivas electorales.

Sobre su futuro político, Antelo descartó la posibilidad de integrarse al Partido Popular, asegurando que dicha opción es incompatible con sus principios y que significaría una traición a las convicciones por las que se presentó como candidato. Pese a ello, confirmó que mantendrá la cooperación parlamentaria con el PP en cuestiones concretas, tal como ocurrió en el trámite de los presupuestos regionales, y afirmó que no tiene intención de renunciar a su escaño en la Asamblea Regional.

En sus valoraciones, Antelo destacó algunos logros alcanzados durante su gestión, haciendo mención al cierre de un centro para menores inmigrantes no acompañados y a la aprobación de un decreto sobre vivienda que incorpora reducciones fiscales, la liberalización del suelo y el incremento en la oferta de viviendas de protección oficial. Según publicó Europa Press, el ahora exdirigente subrayó el impacto de estas medidas en la política regional y reivindicó el modelo establecido en Murcia durante su gestión frente a las dudas que plantea su salida dentro del partido.

A lo largo de la entrevista, José Ángel Antelo insistió en denunciar mecanismos de presión ejercidos desde la dirección nacional de Vox para forzar la salida de personas destacadas, refiriéndose a una dinámica que, según su versión, va más allá de su caso particular. El medio Europa Press recogió su declaración en la que describe un contexto interno de enfrentamientos y criterios discrecionales en la toma de decisiones por parte de la cúpula del partido.

La situación interna de Vox en Murcia ha generado atención tanto en el ámbito regional como en el nacional, y el testimonio de Antelo permite visibilizar tensiones que se desarrollan dentro del partido ante el proceso de reconfiguración de liderazgos, según detalló Europa Press. El futuro político de Antelo, a pesar de rechazar el salto al Partido Popular, se sitúa ahora en el marco de la cooperación parlamentaria y la defensa de su labor al frente de la formación en la Región de Murcia.

