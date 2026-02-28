Pollán asegura que "ningún castellano ni ningún leonés se merece sentirse inseguro en su barrio"

Durante un acto celebrado en Arroyo de la Encomienda, Valladolid, varios dirigentes de Vox destacaron la situación de la urbanización Arroyo Vereda, donde indicaron que existen "decenas de viviendas ocupadas" y que se observa una "continua degradación de los espacios comunes", según publicó Europa Press. Señalaron que estas condiciones contribuyen a una sensación de inseguridad notable para los residentes, ejemplificando el problema que asocian con el aumento de la criminalidad en Castilla y León.

De acuerdo con Europa Press, Carlos Pollán, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, afirmó que "ningún castellano ni ningún leonés se merece sentirse inseguro en su barrio". Pollán situó como eje de su discurso la necesidad de que las familias ocupen el centro de las políticas públicas, destacando que tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) rechazaron las propuestas de Vox dirigidas a erradicar la ocupación de viviendas en la región. Pollán manifestó que Vox abandonó el gobierno autonómico debido a principios innegociables y para evitar complicidad con la estrategia que, según su partido, corresponde a un "nuevo engaño de reparto de ilegales en Castilla y León".

El acto, reportado por Europa Press, contó también con la presencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, así como de Alberto Díaz Pico, cabeza de lista por Valladolid, y otros dirigentes del partido. Díaz Pico denunció el incremento de criminalidad en la comunidad y en la provincia, aludiendo a hechos recientes como las puñaladas que involucraron a bandas en Valladolid. En sus palabras, "las puñaladas vividas la semana pasada en Valladolid entre bandas no puede ser lo que les espera a los hijos de los vallisoletanos". El dirigente responsabilizó tanto al PP como al PSOE de haber permitido "que las calles se inunden de delincuencia importada" tras años de gestión. Según Díaz Pico, el PP ahora promete soluciones, pero "ellos han sido parte del problema y la solución es que se vayan". Propuso medidas como la prohibición del burka en espacios públicos.

Pollán, según consignó Europa Press, rebatió la idea de que la ocupación no representa un problema, solicitando a quienes sostienen esa postura que expongan sus ideas directamente ante los habitantes de Arroyovereda. Añadió que Vox es el único partido dispuesto a erradicar dicha problemática, recordando que las propuestas concretas presentadas al respecto en las Cortes de Castilla y León fueron rechazadas por PP y PSOE. "No engañamos a nadie. Son los datos que vemos todos los días", declaró Pollán durante el mitin.

En su intervención, el candidato de Vox insistió en la prioridad de otorgar a las familias el lugar central en las políticas de la administración regional y calificó como clave el respaldo social en las urnas el próximo 15 de marzo, fecha prevista para las elecciones en Castilla y León. Subrayó que para Vox "las familias siempre estarán en el centro de sus políticas" y planteó que es necesario un cambio de ritmo para la comunidad.

Jesús Jiménez Miguel, presidente del Comité Ejecutivo Provincial y candidato en la lista vallisoletana, agradeció la presencia de los simpatizantes y la participación ciudadana, reportó Europa Press. Advirtió que "no hay libertad sin seguridad" y remarcó la importancia de defender las fronteras, alegando que esta postura no representa odio, sino sentido común. Según sus declaraciones, la situación actual, caracterizada por criminalidad y acuerdos entre PP y PSOE, exige un cambio de políticas que, afirma, solo Vox propone.

El acto concluyó con un llamamiento al voto el 15 de marzo, fecha en que, según los dirigentes de Vox, los ciudadanos tendrán la oportunidad de optar por un cambio en las políticas implementadas por los partidos tradicionales, a los que señalan como responsables de un incremento sostenido en la inseguridad y la ocupación de viviendas. Durante el evento, se reiteró la acusación de que la criminalidad en Castilla y León "va al alza cada año", atribuyendo al deterioro de la convivencia en barrios como Arroyo Vereda parte de este fenómeno. Los portavoces de Vox insistieron en la urgencia de adoptar medidas más estrictas sobre la vivienda y la seguridad en la comunidad.