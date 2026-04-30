La Fiscalía pide 23 años de prisión por matar, seccionar y quemar a su compañero de piso

Barcelona, 30 abr (EFE).- La Fiscalía pide 23 años y 5 meses de prisión e inhabilitación para un hombre acusado de asesinar a martillazos a su compañero de piso, cuyo cadáver seccionó para después prenderle fuego, hechos que ocurrieron en diciembre de 2022 en Piera (Barcelona) y que han llegado a juicio este jueves.

El Ministerio Público, que acusa al hombre de un delito de asesinato con alevosía y de otro de profanación de cadáver, también solicita una indemnización de 150.000 euros para los familiares de la víctima, además de libertad vigilada durante los cinco años posteriores al cumplimiento de la pena.

PUBLICIDAD

Este jueves ha empezado el juicio por el presunto asesinato en la Audiencia de Barcelona con la constitución del jurado popular que deberá juzgar el caso y seguirá el próximo lunes 4 de mayo con las alegaciones previas de la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, para dar paso al interrogatorio del sospechoso el martes 5.

Según el escrito del Ministerio público, durante la mañana del 12 de diciembre de 2022, antes de las 7:45 horas, el acusado aprovechó que su compañero de piso estaba descansando para atacarlo con un martillo, golpeándole repetidamente el cráneo y causándole dieciséis heridas que lo llevaron a la muerte.

PUBLICIDAD

El hombre lo hizo, considera la Fiscalía, “con intención de causarle la muerte o, al menos, representándose dicho resultado como probablemente derivado de su acción”, mientras que la víctima, que se hallaba reposando, “no pudo hacer nada” para prever el ataque ni defenderse.

“Con su acción, golpeando repetidamente la cabeza de la víctima, el acusado no solo buscaba causarle la muerte, o, al menos, aceptar dicho resultado derivado de su acción, sino también ocasionarle un gran dolor, del todo innecesario para obtener el resultado deseado”, sostiene el Ministerio Público.

PUBLICIDAD

Tras asesinar a su compañero de piso, prosigue la Fiscalía, el acusado seccionó su cuerpo en dos mitades utilizando algún tipo de sierra y depositó cada una de las partes en dos lugares próximos a su domicilio, uno en un lecho seco de una riera y el otro en un descampado cercano a un campo de cultivo.

Allí las roció con gasolina y les prendió fuego con la intención de destruirlas completamente y evitar la identificación del cadáver, lo que hizo, según la Fiscalía, “actuando con desprecio absoluto a cualquier tipo de piedad o de respeto por la memoria de quien había sido la persona con la que había convivido y había compartido momentos de asueto e intimidad”.

PUBLICIDAD

El acusado permanece en prisión provisional desde el 20 de diciembre de 2022, pocos días después de los hechos, encierro que fue prorrogado por una resolución del 11 de noviembre de 2024.

Está previsto que el juicio se alargue hasta el próximo 15 de mayo. EFE

PUBLICIDAD

1012266