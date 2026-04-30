La factura de la luz se abarata en abril y alcanza su coste más bajo desde mayo de 2024

Madrid, 30 abr (EFE).- La factura eléctrica de un consumidor tipo con tarifa regulada o PVPC se ha abaratado en abril un 9,3 % respecto al mes anterior y ha alcanzado su coste más bajo desde mayo de 2024, todo ello con la rebaja fiscal en vigor para afrontar la volatilidad producida por la guerra en Irán.

Según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el recibo de un consumidor tipo -con una potencia de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 60 kilovatios hora (kWh) en horario punta, 70 kWh en llano y 120 kWh en valle- ha sido de 48,72 euros en abril.

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Este coste supone un abaratamiento del 9,3 % en comparación al recibo de marzo, cuyo coste siguiendo estos mismos parámetros fue de 53,71, y se sitúa como la más barata desde mayo de 2024, cuando se pagó a 47,13 euros.

Por lo tanto, el recibo de la luz de abril es el más barato del año, ya que en enero su coste se situó en 63,31 euros y en febrero en 53,19 euros, un precio muy similar al de marzo.

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La factura de abril es la más barata desde 2024, cuando estaba en vigor la rebaja fiscal a la electricidad que el Gobierno lanzó con motivo de la crisis energética del 2022, posterior a la invasión rusa de Ucrania.

Una fórmula que actualmente, por la guerra en Irán, el Gobierno ha recuperado en su plan de respuesta integral a los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo.

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Este incluye la rebaja temporal del IVA de la luz del 21 al 10 %, la reducción del impuesto especial eléctrico del 5,1 al 0,5 %, y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, unas medidas que se aplican a todas las facturas de la luz desde el pasado 22 de marzo, por lo que abril ha sido el primer mes completo en el que han estado en vigor.

Además, este coste refleja que por sexto mes consecutivo la factura eléctrica se ha abaratado en la comparación interanual, ya que fue en octubre de 2025 la última vez que este recibo había sido más costoso que el de un año antes.

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La factura de abril también fue la más barata de 2025, cuando se pagó a 49,62 euros, menos de un euro más que en la de 2026.

Este abaratamiento se produce en un mes en que el precio de la electricidad en el mercado mayorista o 'pool', una de las referencias para la tarifa regulada o PVPC, ha aumentado un 58,36 % en comparación al mismo periodo del año anterior hasta los 42,44 euros/megavatio hora.

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El 'mix' eléctrico de abril ha vuelto a tener un origen fundamentalmente renovable, ya que de acuerdo con la estadística diaria del sistema eléctrico peninsular publicada por Red Eléctrica, hasta el día 29, el 60,1 % de la electricidad del mes había sido generada por tecnologías limpias.

Por tipología, la solar fotovoltaica es la principal fuente con el 24,9 % de la electricidad producida entre el 1 y el 29 de abril. Le siguen la nuclear con el 19,1, la eólica con el 18,4 % y los ciclos combinados (gas) con el 13,2 %. EFE

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