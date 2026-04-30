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El Flamenco Festival Londres celebra su 21 edición y amplía su programación a Mánchester

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Sevilla, 30 abr (EFE).- El Flamenco Festival Londres celebrará del 13 al 30 de junio su vigésimoprimera edición con una programación que reunirá a 13 compañías, más de 80 artistas y 20 representaciones en algunos de los principales espacios escénicos de la capital británica, a los que se suma por primera vez la ciudad de Mánchester.

Según han informado sus organizadores durante la presentación oficial en Sevilla, el certamen, que se desarrollará en escenarios como el Sadler’s Wells Theatre, Sadler’s Wells East, Lilian Baylis Studio, Jazz Café y la National Gallery, consolida su papel como una de las principales plataformas internacionales del flamenco.

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El director del festival, Miguel Marín, ha destacado que esta edición, bajo el lema ‘Flamenco: Raíces en expansión’, refleja “un momento de especial proyección internacional” del género, que “no solo ha llegado a los grandes teatros, sino que ha sido valorado e integrado en la excelencia artística internacional”.

Marín ha subrayado además que el festival mantiene como objetivo situar el flamenco en los circuitos culturales de mayor prestigio y ha recalcado el papel de Londres como “un espacio clave para su crecimiento y conexión con nuevos públicos”.

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La programación incluye nombres destacados como Jesús Carmona, Rocío Molina, Eva Yerbabuena, Manuel Liñán, Rafaela Carrasco, Gerardo Núñez, Antonio Rey o el Ballet Flamenco de Andalucía, dirigido por Patricia Guerrero, que presentará el espectáculo ‘Tierra bendita’.

Durante la presentación, el secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, José Ángel Vélez, ha señalado que la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía en el festival supone “una nueva oportunidad para seguir difundiendo el arte jondo en escenarios internacionales de primer nivel”.

La edición de 2026 incorpora como novedad una extensión en Mánchester, donde se celebrarán actuaciones en The Quays Theatre y el Lyric Theatre, ampliando así el alcance territorial del certamen.

Entre las propuestas más singulares figura la inauguración en la National Gallery, con un espectáculo que dialoga con la obra de Zurbarán, así como la participación de espacios no convencionales como clubes musicales, en una apuesta por acercar el flamenco a nuevos públicos.

El festival prevé reunir a 18.000 espectadores y contará con actividades paralelas como talleres, encuentros y actuaciones en formato más íntimo, que complementarán la programación principal.

En el transcurso del acto, artistas participantes como Patricia Guerrero o Jesús Carmona destacaron la importancia de iniciativas que favorecen la creación y la proyección internacional del flamenco, así como la necesidad de contar con espacios y condiciones adecuadas para el desarrollo artístico.

Con más de dos décadas de trayectoria, Flamenco Festival Londres se ha consolidado como una cita clave para la difusión del flamenco fuera de España, contribuyendo al reconocimiento de sus artistas en premios internacionales como los Olivier o los Premios Nacionales de Danza del Reino Unido.

El festival cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, el Instituto Cervantes y la Diputación de Badajoz, entre otras instituciones. EFE

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