Piden 13 años y medio de cárcel para una acusada por intentar asesinar a su expareja mientras dormía en Escalona(Toledo)

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo miércoles, 6 de mayo, a Z.D.M., acusada de un delito de tentativa de asesinato por atacar a su expareja con un cuchillo mientras dormía en su casa en la localidad de Escalona, hechos por los que la Fiscalía pide una pena de 13 años y medio de cárcel.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusada mantuvo una relación sentimental de pareja durante 4 años con J.B.M., durante la que residieron juntos en el domicilio de este, situado en Escalona, poniendo fin J.B.M. a la relación unos dos meses antes de la fecha de los hechos.

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Pese a la ruptura, la procesada siguió enviando mensajes y visitando a J.B.M. insistentemente, puesto que no aceptaba dicha ruptura, llegando a esperarle en su casa en alguna ocasión mientras él estaba fuera del domicilio, hasta que J.B.M. inició una relación con otra persona y se lo comunicó a Z.D.M., lo que provocó los celos de la misma.

Así, el 19 de junio de 2023, sobre las 3.00 horas, la acusada, según la tesis de la Fiscalía con el ánimo de atentar contra la vida de su expareja, cogió un cuchillo, y tras caminar por diferentes calles de la localidad portándolo, entró en el domicilio de su expareja aprovechando que este no cerraba con llave la puerta cuando estaba en su vivienda y, mientras estaba dormido en su habitación y sin posibilidad de defensa, le asestó varias puñaladas con el cuchillo que portaba en el hipocondrio derecho, la región escapular izquierda y el bíceps braquial.

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J.B.M. se despertó cuando la acusada iba a abalanzarse nuevamente sobre él, impidiéndolo al apartarla con el pie para evitar que volviera agredirle e intentando levantarse, lo que motivó que la acusada huyera rápidamente del lugar.

Como consecuencia de estos hechos el perjudicado sufrió distintas lesiones que precisaron de una primera asistencia sanitaria de tratamiento médico consistente en ingreso en la UCI desde el 19 al 24 de junio, transfusiones sanguíneas, soporte respiratorio con oxigenoterapia, analgesia, colocación de drenaje torácico, profilaxis con enoxaparina y antibioterapia, sutura de las heridas inciso-contusas, ingreso en planta de hospitalización desde el 25 de junio al 24 de julio y controles médicos tras alta hospitalaria, tardando en sanar 179 días, de los que 6 días son de perjuicio muy grave, 30 días de perjuicio grave y 143 días de perjuicio moderado.

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Además, a la víctima le quedaron secuelas funcionales por algias postraumáticas inespecíficas y secuelas estéticas por perjuicio estético ligero al presentar diversas cicatrices secundarias a las heridas por arma blanca y a la colocación de drenajes.

Por todos estos hechos, la Fiscalía demanda una pena de 13 años y 6 meses de prisión para la acusada y sendas indemnizaciones de 14.625 euros por las lesiones físicas sufridas y de 5.962,96 por las secuelas.

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La acusada se encuentra en prisión provisional desde el 19 de junio de 2023 por auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrijos.