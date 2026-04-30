El Gobierno aplaude que prosiga la tramitación del blindaje constitucional del aborto

(Actualiza la NA4236 con la reacción de las ministras de Igualdad y de Sanidad en el titular, segundo párrafo, y del sexto al noveno)

Madrid, 30 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplaudido que la reforma para blindar constitucionalmente el aborto en la sanidad pública continúe su trámite después de que el Congreso haya rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox al proyecto del Ejecutivo.

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Sánchez y las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Sanidad, Mónica García, se han felicitado por el rechazo en el Congreso a las enmiendas a la totalidad que pedían la devolución del proyecto de ley del Gobierno para reformar la Constitución con el objetivo de blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública, que seguirá por tanto su tramitación parlamentaria.

Todos los grupos han votado en contra de las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, que sólo han logrado los 171 votos a favor de sus diputados y de UPN, frente a los 177 en contra del resto de la Cámara Baja.

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"Ganan las mujeres y gana España", ha asegurado Sánchez en su perfil de la red social X, en la que ha valorado que el Congreso haya dado "un paso más" para poder acometer la reforma planteada por el Gobierno.

"PP y Vox fracasan en su intento de hacernos retroceder al pasado: el Congreso da un paso más para blindar el derecho al aborto en la Constitución. La libertad de las mujeres ni se cuestiona ni se negocia. Se respeta, se asegura y se defiende", ha aseverado.

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Ana Redondo, en un videocomunicado remitido a los medios, ha mostrado su satisfacción por que "la inmensa mayoría de los parlamentarios han decidido que este debate merece la pena".

Se trata de "blindar el ejercicio real y efectivo de este derecho", pues según la ministra, "la libertad de las mujeres sobre nuestro cuerpo ya no se discute, pero lo que no está garantizado es el ejercicio del derecho en igualdad y sobre todo en la sanidad pública en toda España".

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"Que cada mujer que decida abortar pueda hacerlo en condiciones de seguridad y de libertad e igualdad en todo el territorio", ha concluido sobre lo que considera "un primer paso" en este proceso.

Mónica García, por su parte, ha subrayado en la red social X que "avanza la reforma para que -el derecho al aborto- no dependa del código postal ni del gobierno de turno. Siempre libre, seguro y gratuito en la sanidad pública".

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Al rechazarse las enmiendas a la totalidad de devolución, el texto continúa ahora su tramitación parlamentaria, aunque para ser aprobado requiere una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado y en esta última Cámara el PP tiene mayoría absoluta, con lo que esta reforma no saldría adelante. EFE