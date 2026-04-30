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Raquel Sánchez Silva vuelve a Telecinco: en un paraíso como el de ‘Supervivientes’ que mezcla ‘La isla de las tentaciones’ y el polígrafo de ‘Sálvame’

La presentadora regresa a la cadena 11 años después de su paso por el ‘reality’ de supervivencia en el que se dio a conocer

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Raquel Sánchez Silva en 'Supervivientes' (Mediaset España)
Raquel Sánchez Silva en 'Supervivientes' (Mediaset España)

El regreso de Raquel Sánchez Silva a Telecinco marca un nuevo capítulo en la trayectoria profesional de la presentadora, quien asumirá el mando de la adaptación española de The Honesty Box, el nuevo reality dating show producido por Mediaset España. El anuncio, realizado por Mediaset en un comunicado, confirma que la grabación del programa comenzará en breve y supondrá el retorno de Sánchez Silva al grupo de Fuencarral once años después de su última vinculación, que tuvo lugar con los debates de Supervivientes 2015.

The Honesty Box, cuyo título en España todavía se está barajando, reunirá a un grupo de jóvenes solteros y solteras que no han tenido suerte en el terreno sentimental. Su experiencia se desarrollará en una villa situada en un enclave paradisíaco, donde convivirán bajo la supervisión de una coach emocional encargada de seleccionar a los participantes en función de perfiles, personalidades y expectativas.

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La novedad esencial del formato reside en la aplicación de una tecnología avanzada, capaz de analizar con un alto grado de fiabilidad las respuestas de los concursantes a preguntas clave sobre sus relaciones incipientes, su pasado amoroso y su manera de entender el amor. Esta tecnología permitirá determinar si lo que afirman es cierto o se aparta de la verdad, en un esquema similar al tradicional polígrafo televisivo.

Entrevista a Raquel Sánchez Silva, presentadora de 'Maestros de la costura Celebrity', y al jurado.

El regreso de Raquel Sánchez Silva a Telecinco

La participación de Raquel Sánchez Silva en Telecinco se produce exactamente 11 años después de su última intervención como presentadora principal, que tuvo lugar en los debates de Supervivientes 2015. Desde entonces, la presentadora solamente había vuelto a aparecer en Mediaset a través de una breve intervención en 25 palabras en 2023.

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La reciente designación como conductora de The Honesty Box llega incluso antes de que emita su próximo proyecto pendiente en La 1 de RTVE, la segunda edición de Maestros de la costura Celebrity, confirmando así una reactivación relevante de su relación con Telecinco. El formato está producido en colaboración con Brutal Media, parte de BBC Studios Global Productions, y supone la adaptación española de una idea original de Mettlemouse y Motion Entertainment.

Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro G. Palomo junto a Raquel Sánchez Silva en 'Maestros de la Costura Celebrity' (RTVE)
Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro G. Palomo junto a Raquel Sánchez Silva en 'Maestros de la Costura Celebrity' (RTVE)

La apuesta de Telecinco por los ‘dating shows’

El programa reunirá a jóvenes solteros y solteras en una localización exótica, proponiendo una convivencia donde, guiados por una coach emocional, se enfrentarán a preguntas directas sobre las relaciones que vayan tejiendo, su sinceridad y sus experiencias sentimentales previas.

En el contexto actual, este tipo de formatos han demostrado ser especialmente exitosos para la cadena, que ha visto cómo propuestas como La isla de las tentaciones, el reality conducido por Sandra Barneda, First Dates y Casados a primera vista se han consolidado en la programación reciente de Mediaset.

Raquel Sánchez Silva en 'El Desafío' (Atresmedia)
Raquel Sánchez Silva en 'El Desafío' (Atresmedia)

La vuelta de Raquel Sánchez Silva a Telecinco se produce en medio de una carrera marcada por el peso de los reality shows. Tras debutar en Telecinco en 2011 conduciendo cuatro ediciones de Supervivientes desde Honduras hasta 2014 y la última hora de GH VIP 3 en 2015, así como copresentar Acorralados en 2011, ha pasado los últimos años entre proyectos como Falso amor en Netflix, grabado en República Dominicana, y variados espacios en Televisión Española, entre ellos Maestros de la costura, la edición Celebrity y El Conquistador.

La experiencia de Sánchez Silva en este género se ha visto enriquecida además al dar un paso más allá como concursante en MasterChef Celebrity 5 en 2020 y en espacios como El Desafío 2 para Antena 3 en 2022 o Tu cara me suena 11 en 2024. Su recorrido profesional en realities y programas de convivencia ha sido clave, como destaca el comunicado de Mediaset, en la decisión de confiarle la conducción del nuevo formato.

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