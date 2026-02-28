Martínez culpa a Feijóo de "poner en entredicho" la ganadería al querer flexibilizar condiciones sanitarias

Martínez ha instado a diferenciar entre el alivio de la carga administrativa para el sector agrario y la flexibilización de las exigencias sanitarias que marca la Unión Europea, al tiempo que ha criticado el riesgo para la seguridad alimentaria que representa relajar estos controles. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha señalado que las normativas europeas no solo están diseñadas para proteger la salud pública, sino también para ofrecer estabilidad económica a agricultores y ganaderos. De acuerdo con Europa Press, Martínez presentó esta postura tras una intervención de Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, en la que propuso cambios en las condiciones sanitarias relativas a la ganadería.

Según recogió Europa Press, Martínez sostuvo que Feijóo pone en debate la situación de la ganadería en Castilla y León al mezclar la necesidad de simplificación de los trámites burocráticos con las propuestas de flexibilización sanitaria, cuya regulación proviene de Europa. Martínez afirmó que las propuestas de Feijóo significan, en su opinión, asumir nuevamente los postulados de Vox y revivir la tensión que se vivió en la comunidad en junio de 2023, cuando los ganaderos realizaron protestas por cambios en la legislación sanitaria. Recordó episodios en Salamanca donde la protesta se tradujo en altercados debido a la preocupación del sector rural frente a modificaciones en las garantías sanitarias.

El candidato socialista subrayó que la reducción de trámites administrativos es una demanda constante del sector primario, pero insistió en que esa competencia corresponde en exclusiva a la Junta de Castilla y León, que hasta el momento ha dirigido Alfonso Fernández Mañueco. Martínez señaló la importancia de atender la voz de agricultores y ganaderos, remarcando que la gestión administrativa es una cuestión interna del gobierno autonómico, distinta a la vigilancia y cumplimiento de normativas europeas en materia de sanidad para productos ganaderos.

En el mismo contexto informativo, Europa Press relató que Martínez hizo comentarios sobre la situación laboral en diversas empresas de la comunidad. Mencionó el posible expediente de regulación de empleo en Majorel en Salamanca, que podría afectar a 169 trabajadores, y los retrasos en los pagos en la empresa Losán de Soria, entre otros casos en Castilla y León. Preguntó públicamente por la ausencia de intervención del actual presidente autonómico cuando “una empresa con problemas le necesita”. El candidato expresó que su formación se compromete a establecer un canal de diálogo abierto con empresas, propietarios y empleados, esperando encontrar soluciones a los desafíos laborales que atraviesa la región. Prometió que, si tras las próximas elecciones logra ocupar la presidencia de la Junta, este mecanismo de diálogo será implementado.

El repaso a sus propuestas también incluyó el ámbito educativo. Según explicó Europa Press, Martínez defendió la creación de infraestructuras escolares en zonas rurales y la puesta en marcha de becas autonómicas orientadas a reducir los costes de traslado desde el medio rural a las ciudades, solución pensada para quienes optan por continuar estudios superiores. El aspirante socialista ya había expuesto estas ideas días antes en Arenas de San Pedro y reiteró la necesidad de adecuar los recursos educativos para estudiantes y familias del entorno rural. Criticó la postura del candidato popular Alfonso Fernández Mañueco sobre los logros en educación, señalando la “autocomplacencia permanente” de este y cuestionando la valoración sobresaliente que hace de su propia gestión. Martínez sostuvo que los mandatarios deben escuchar las reivindicaciones tanto de los profesionales como de las familias, más allá de los resultados en los informes PISA.

A preguntas de los medios, Martínez también se refirió a las menciones –o su ausencia– de Fernández Mañueco hacia su candidatura en los actos de campaña. Europa Press reportó que el candidato socialista interpretó esa falta de mención como una actitud de evasión frente a los problemas de la comunidad. Argumentó que el Partido Popular ve al PSOE como un adversario relevante dada la corriente de apoyo ciudadano que afirma recibir su proyecto político. Según sus palabras, Fernández Mañueco opta por “sumergir” al PSOE y al propio territorio de Castilla y León en la invisibilidad al eludir la confrontación con los retos existentes en la región. Martínez concluyó asegurando que existe una “ola de cambio” entre la ciudadanía que, en su opinión, está ganando fuerza y resulta imparable.