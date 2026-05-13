Juan Manuel Liquindoli, adiestrador canino: “5 comportamientos que no son lo que parecen y que te van a ayudar a entender a tu perro”

Juan Manuel Liquindoli, adiestrador, analiza los gestos de los perros más allá de los mitos habituales (Composición Infobae)

La convivencia entre humanos y perros está atravesada por mitos y malentendidos sobre el comportamiento animal. Muchas de las interpretaciones tradicionales acerca de la conducta canina provienen de ideas heredadas o generalizaciones sin base científica, lo que puede dificultar una relación armónica y respetuosa.

En este contexto, comprender el verdadero significado de los gestos y reacciones de los perros se vuelve fundamental tanto para propietarios primerizos como para quienes conviven desde hace años con mascotas. Reinterpretar estas señales ayuda a prevenir problemas de convivencia y mejora el bienestar de los animales.

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El adiestrador canino Juan Manuel Liquindoli sostiene en su TikTok (@filosofia.animal) que reinterpretar ciertas conductas habituales de los perros puede transformar la relación con nuestras mascotas. Según Liquindoli, “el gruñido no significa que un perro sea malo o que nos está desafiando. Es comunicación. Es una forma de decir: ‘Esto me incomoda, no te pases de acá’”, una perspectiva que desmonta prejuicios extendidos sobre la agresividad canina.

El contexto lo es todo

Liquindoli insiste en que, para comprender a un perro, resulta esencial observar el conjunto de señales y no caer en la trampa de los estereotipos. Lejos de ser señales inequívocas de dominancia o felicidad, los gestos caninos muchas veces tienen explicaciones más complejas.

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Por ejemplo, de acuerdo con Liquindoli, el acto de montar no responde habitualmente a un deseo sexual ni a la búsqueda de dominancia: “la monta no es para dominar y con poca frecuencia se da por motivos sexuales. Puede aparecer en juego, excitación o estrés”, advierte.

Un perro se rasca detrás de la oreja. (Canva)

Esta conducta puede surgir en momentos de alta activación, como durante visitas o juegos intensos, y suele indicar que el animal está sobrepasado. El contexto en el que se producen estas acciones resulta clave para su interpretación adecuada.

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Acerca del lamido, otra conducta usualmente malinterpretada, Liquindoli señala que no siempre es una expresión de afecto: “el lamido no siempre es amor. Sí, puede ser afiliativo, pero también puede ser una forma de calmarse, de gestionar ansiedad o de pedir espacio”.

El especialista urge a tener precaución, especialmente cuando hay niños involucrados, ya que esta acción podría denotar incomodidad y no necesariamente cariño. El desconocimiento sobre estos matices puede llevar a situaciones de riesgo si los adultos asumen erróneamente que el perro disfruta sin límites de la interacción.

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Señales que engañan

La gestualidad de los perros tampoco es tan sencilla como parece. El especialista aclara: “mover la cola no siempre es felicidad. El movimiento de la cola expresa activación. Un perro puede moverla por felicidad, pero también por nervios o por tensión”.

Liquindoli recomienda analizar el contexto y el lenguaje corporal completo del animal antes de interpretar sus emociones. Observar las orejas, la postura y la expresión facial contribuye a una lectura más precisa y evita confusiones que pueden afectar la relación entre personas y animales.

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Incluso expresiones como la clásica “mirada de culpa” poseen otra explicación. Liquindoli descarta que los perros experimenten culpa humana: “los perros no pueden sentir culpa como nosotros. Esa expresión suele aparecer como respuesta a nuestro tono o postura”, explica, y recalca que no se trata de una admisión de falta sino de una reacción a la conducta de la persona.

El adiestrador enfatiza que castigar a un perro por gruñir es contraproducente. Si se apaga esa señal, lo único que se logra es que el animal deje de advertir, sin que desaparezca el malestar interno. Reconocer y respetar estos indicadores promueve una convivencia más segura y basada en la comprensión mutua.

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