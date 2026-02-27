PP cita por tercera vez a Pardo de Vera en el Senado tras el informe de la UCO por su papel en la trama mascarillas

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que citará por tercera vez a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a su "intervención" en la contratación de la empresa epicentro de la presunta trama de mascarillas que afecta al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En una rueda de prensa desde la Cámara Alta, García ha señalado que las últimas revelaciones son "gravísimas" y sitúan a Pardo de Vera como "protagonista" de la "trama de amaños de contratos y de cobro de comisiones en la contratación de mascarillas". "En plena pandemia, mientras los españoles estaban confinados, estamos hablando de comisiones ilegales en los contratos de mascarillas", ha expresado.

La dirigente 'popular' ha señalado a la expresidenta de Adif como "la mano derecha" de Ábalos y una intermediaria política "clave" en la interlocución con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Además, la ha acusado de "borrar mensajes y documentación", una cuestión por la que su grupo le cuestionará durante su comparecencia en la Cámara Alta, todavía sin fecha definida. "Pardo de Vera está en el ajo de todas las tramas, siempre está su nombre presente, siempre sale", ha insistido.

JULIO MARTÍNEZ, CITADO EL 9 DE MARZO

De la misma forma, la portavoz ha informado de que el empresario Julio Martínez Martínez, a quien vinculan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como consultor vinculado a Plus Ultra, comparecerá el próximo 9 de marzo.

"'Julito' es el que paseaba con Zapatero por El Pardo (Madrid), es el mismo que recibió un chivatazo 72 horas antes de ser detenido; el mismo que devolvió a Zapatero su favor con Plus Ultra a cambio de asesorías fantasmas", ha manifestado.

El PP citó a Julio Martínez a comparecer la semana pasada en la 'comisión Koldo', pero el interrogatorio no se celebró finalmente. El PP afirmó en su momento que el Ministerio del Interior no había logrado localizarle porque existían "muchas personas" que se llaman Julio Martínez Martínez en España.

"En el caso de que no venga tendremos que recurrir al edicto, como ya hemos hecho en otras ocasiones", ha avisado.