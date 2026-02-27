Espana agencias

PP cita por tercera vez a Pardo de Vera en el Senado tras el informe de la UCO por su papel en la trama mascarillas

Guardar

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que citará por tercera vez a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a su "intervención" en la contratación de la empresa epicentro de la presunta trama de mascarillas que afecta al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En una rueda de prensa desde la Cámara Alta, García ha señalado que las últimas revelaciones son "gravísimas" y sitúan a Pardo de Vera como "protagonista" de la "trama de amaños de contratos y de cobro de comisiones en la contratación de mascarillas". "En plena pandemia, mientras los españoles estaban confinados, estamos hablando de comisiones ilegales en los contratos de mascarillas", ha expresado.

La dirigente 'popular' ha señalado a la expresidenta de Adif como "la mano derecha" de Ábalos y una intermediaria política "clave" en la interlocución con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Además, la ha acusado de "borrar mensajes y documentación", una cuestión por la que su grupo le cuestionará durante su comparecencia en la Cámara Alta, todavía sin fecha definida. "Pardo de Vera está en el ajo de todas las tramas, siempre está su nombre presente, siempre sale", ha insistido.

JULIO MARTÍNEZ, CITADO EL 9 DE MARZO

De la misma forma, la portavoz ha informado de que el empresario Julio Martínez Martínez, a quien vinculan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como consultor vinculado a Plus Ultra, comparecerá el próximo 9 de marzo.

"'Julito' es el que paseaba con Zapatero por El Pardo (Madrid), es el mismo que recibió un chivatazo 72 horas antes de ser detenido; el mismo que devolvió a Zapatero su favor con Plus Ultra a cambio de asesorías fantasmas", ha manifestado.

El PP citó a Julio Martínez a comparecer la semana pasada en la 'comisión Koldo', pero el interrogatorio no se celebró finalmente. El PP afirmó en su momento que el Ministerio del Interior no había logrado localizarle porque existían "muchas personas" que se llaman Julio Martínez Martínez en España.

"En el caso de que no venga tendremos que recurrir al edicto, como ya hemos hecho en otras ocasiones", ha avisado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Patxi López lamenta la deriva de Junts, que "le acerca más a la ultraderecha que a los catalanes"

Patxi López lamenta la deriva

Maíllo (IU) rechaza el "blanqueo de la figura" de Juan Carlos I, al que tilda de "defraudador fiscal confeso"

Antonio Maíllo denuncia actos para suavizar la imagen del anterior monarca tras la reciente revelación de archivos sobre el 23F, exige transparencia total y critica que aún faltan pruebas clave relacionadas con aquellos acontecimientos históricos según expertos e historiadores

Maíllo (IU) rechaza el "blanqueo

Esteban (PNV) cree que la regularización de migrantes debería estar "más ligada al trabajo de lo que está"

El líder del PNV subraya que la normativa actual no resuelve problemas estructurales, advierte sobre sus limitaciones a futuro y sostiene que una integración efectiva dependerá de fortalecer la identidad colectiva y mejorar las condiciones para incorporarse al empleo regular

Esteban (PNV) cree que la

La policía destinada en la India que denunció a su superior por acoso pide a la Audiencia Nacional que le procese

La policía destinada en la

El PP cita por tercera vez a Pardo de Vera en el Senado tras el informe de la UCO sobre su papel en la trama mascarillas

La exlíder de Adif será requerida nuevamente en la Cámara Alta luego de que la Guardia Civil señalara su implicación en adjudicaciones bajo sospecha, vinculadas al exministro Ábalos y su antiguo asesor Koldo García, según la portavoz senatorial

El PP cita por tercera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Te dejo como un trozo

“Te dejo como un trozo de carne. Te reviento”: una subinspectora de Policía pide que un comisario sea juzgado por acoso, amenazas, lesiones, y agresión sexual

Un tribunal ordena repetir un procedimiento de adopción internacional por falta de datos sobre la nacionalidad del menor

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

Arranca la campaña en Castilla y León: el PSOE busca un cambio de tornas y el PP no complicarse su futuro con un Vox catapultado

ECONOMÍA

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral:

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “En el trabajo te deben exigir según tu salario, no según tu capacidad”

Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

Abre este martes el plazo de inscripción para las 422 nuevas viviendas públicas desde 574 euros en la Comunidad de Madrid

El IPC se mantiene en el 2,3% en febrero gracias a la caída del precio de la luz

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Es importante que conozcas los derechos laborales que te pueden ayudar a conciliar tu vida familiar en 2026”

DEPORTES

Los equipos españoles ya tienen

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions