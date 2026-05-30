La Consejería de Salud de Murcia refuerza el control tras una investigación de fraude

Murcia, 30 may (EFE).- La nueva consejera de Salud de la Región de Murcia, Isabel Ayala, ha este sábado a tomado posesión de su cargo, ha informado de que se han reforzado los sistemas de control y supervisión en el Servicio Murciano de Salud (SMS) tras la detección de presuntas irregularidades en la adquisición de prótesis sanitarias, un asunto que se encuentra bajo investigación judicial.

Ayala ha explicado que estas medidas se activaron desde el momento en que la Inspección de Centros Sanitarios tuvo conocimiento de los hechos y elaboró un informe que fue remitido a la Fiscalía, que actualmente analiza la documentación en una fase preliminar de la investigación.

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Según ha indicado la consejera a preguntas de los periodistas, la Inspección fue el primer órgano en trasladar el caso a la Fiscalía, tras lo cual se adoptaron actuaciones administrativas como la revisión de procedimientos internos y cambios en la estructura de algunas unidades de gestión del SMS.

La consejera ha señalado que la Consejería de Salud mantiene la colaboración con la Justicia y que el objetivo es esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.

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El servicio de Cirugía Cardiovascular del hospital Virgen de la Arrixaca continúa revisando los casos de pacientes potencialmente afectados y contactando con ellos. Según los datos disponibles hasta el momento, los profesionales sanitarios no han detectado indicios clínicos de que se hayan implantado prótesis caducadas en los casos analizados, aunque se mantiene una segunda revisión de los expedientes.

La investigación se centra en posibles irregularidades en la compra y utilización de material sanitario en el SMS. La Fiscalía regional estudia las diligencias tras una auditoría interna que detectó posibles sobrecostes en la adquisición de material fungible y prótesis vasculares.

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Según fuentes de la investigación, la Policía Nacional ha practicado detenciones en el marco de las pesquisas y analiza la presunta existencia de un entramado relacionado con la introducción de material no autorizado en el sistema sanitario público. El procedimiento continúa en fase de instrucción.

Desde distintos ámbitos institucionales y sociales se han solicitado auditorías, explicaciones y comparecencias parlamentarias en relación con el caso, mientras se desarrolla la investigación judicial en curso. EFE

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