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Junts se reivindica como el voto útil en las municipales contra el "desánimo" y el "odio"

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Barcelona, 30 may (EFE).- El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicado a su partido como el "único voto verdaderamente útil para levantar Cataluña" desde pueblos y ciudades frente a los "profetas del desánimo" y a quienes azuzan el "odio" para ganar votos.

Así se ha pronunciado en un discurso en la Convención Municipalista que Junts celebra este sábado en Vilafranca del Penedès (Barcelona), a la que han acudido unos 500 cargos y que da el pistoletazo de salida a la precampaña para los comicios municipales.

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Sin mencionar a Aliança Catalana, Turull ha llamado a los suyos a no ser nunca "la voz del lamento y del odio", y a centrarse en ofrecer soluciones desde la "propuesta, la perseverancia y el rigor".

"Intentan generar un relato de que vamos a menos. Y creo que hoy somos la muestra de que somos más y vamos a más", ha avisado, ante las encuestas que apuntan a un posible crecimiento de Aliança Catalana.

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Turull ha insistido en que Junts nunca será la voz de la "resignación, del sectarismo, de la fantasmada y del postureo", porque sobre eso "no se puede edificar nada positivo", aunque les quieran "arrastrar" hacia allí. "Y de aquí no nos moverán", ha garantizado.

"Los otros no tienen soluciones ni propuestas. Tienen gritos o tienen demagogia. Tienen Twitter o TikTok, pero no soluciones reales", ha dicho Turull, y ha lamentado que en Junts tienen adversarios que les quieren "apartar y arrinconar".

Frente a ello, ha reivindicado el compromiso de sus alcaldes, concejales y candidatos con un símil futbolístico que ha arrancado sonrisas entre el público: "No somos un equipo como el Real Madrid, un equipo de mentira. Somos un equipo de cantera. Lo diré yo, que soy 'perico'. En Junts somos un partido con mentalidad de Masia".

Turull ha aprovechado que la convención se celebra en la sede de los 'castellers' de Vilafranca para invocar su lema como faro para guiar a sus candidatos y electos: "Fuerza, valor, equilibrio y 'seny' (cordura)".

Para Turull, esto es lo que representa Junts frente a quienes quieren administrar "la nación como una gestoría" y a los que se la "apropian desde el odio", pero también frente a quienes "se conforman con intentar parar la ultraderecha en España mientras se olvidan de la financiación singular" y quienes impulsan políticas que llevan al "desastre" desde su "atalaya de ideología pijoprogre".

En ese sentido, ha revindicado las medidas que Junts ha impulsado contra la multirreincidencia, las ocupaciones, por la vivienda y "para denunciar el deterioro de los servicios públicos", así como la "asfixia" fiscal a los catalanes.

A la convención de Junts han asistido las primeras espadas del partido, además de diputados, senadores y alcaldes.

Entre ellos estaban los tres candidatos que ya han confirmado que concurrirán a las primarias para ser alcaldable por Barcelona: el líder de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí; la diputada en el Congreso Pilar Calvo, y la secretaria primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa.

 Junts es la fuerza política con más alcaldes de Cataluña, con 334, y la elección de Vilafranca del Penedès como sede para la convención ha servido también para mostrar el apoyo del partido al senador Eduard Pujol, alcaldable del municipio para 2027.

En su intervención, Turull ha puesto en valor las convicciones de Pujol, más fuertes que las "injusticias" que ha sufrido. Unas palabras que han levantado una ovación entre el público, que se ha puesto en pie para aplaudirle.

En 2020, Junts apartó a Pujol tras unas denuncias de acoso sexual que no se concretaron, y por las que el ahora senador acabó querellándose contra la supuesta víctima por injurias y calumnias. EFE

(Vídeo)

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EFE

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