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Clavijo: "La bronca constante, el vacío en la gestión y el regate corto" impiden avanzar

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Las Palmas de Gran Canaria, 30 may (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera que "el regate corto, la búsqueda del relato por encima del resultado, la bronca constante y el vacío en la gestión se han convertido en la norma, y así es imposible avanzar".

Durante el acto institucional con motivo del Día de Canarias, Clavijo, presidente también de Coalición Canaria, ha asegurado que "la situación de crisis política en España no contribuye precisamente a dar estabilidad y certidumbres a nuestra tierra".

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A su juicio, "los hechos vividos recientemente certifican que eso no va a cambiar", por lo que "nos vuelve, una vez más, a tocar defendernos en solitario y exigir el respeto que nuestro pueblo se merece".

El presidente canario ha exigido "respeto para Canarias" y ha hecho un llamamiento a todo el archipiélago a exigirlo "con orgullo y sin complejos".

"Nuestro mayor patrimonio", según Clavijo, "no está solo en la historia que nos precede, sino en la capacidad que tengamos de seguir construyendo juntos una tierra más justa y más fuerte".

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Asimismo, ha defendido "una Canarias que no se resigna a ser periferia de nadie", una Canarias que tenderá la mano "siempre que enfrente encuentre respeto", pero que no admitirá "empujones e imposiciones".

Pues "Canarias sabe lo que es y no necesita que nadie venga a decírselo. Es una tierra solidaria que no permite lecciones desde fuera, porque hace tiempo que decidió hablar por sí misma. Una tierra que pide respeto, que no admite imposiciones y que sabe que su presente y su futuro deben decidirse aquí", ha enfatizado Clavijo durante su intervención.

En su opinión, "Canarias ha avanzado cuando ha tenido claro su sitio, cuando ha defendido su acento, cuando ha protegido sus símbolos, cuando ha mirado al mundo sin complejos y cuando ha entendido que nuestra identidad no es una nostalgia, sino una fuerza".

Clavijo considera especialmente importante que Canarias defienda esta voz propia en "un tiempo complejo" que las islas deben afrontar con "más unidad, más responsabilidad y más confianza en sí mismas".

También ha advertido de que Canarias se juega mucho en la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE.

"Nos jugamos que Europa siga entendiendo que Canarias no pide privilegios, sino justicia; que ser región ultraperiférica no es una etiqueta administrativa, sino una realidad diaria que afecta al coste de producir, de transportar, de vivir y de competir desde unas islas situadas en medio del Atlántico", ha destacado, y ha pedido unidad para afrontar este desafío. EFE

(Foto)

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EFE

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