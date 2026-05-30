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El Club de Campo y RC Polo disputarán la final para conocer al campeón de la liga

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Madrid, 30 may (EFE).- El equipo madrileño Real Club de Campo Villa de Madrid y el catalán RC Polo se medirán este domingo en la final que decidirá al campeón de la Liga IATI a las 11.30 horas, tras eliminar al Atlétic Terrasa y al Sanse Complutense, respectivamente.

El Real Club de Campo se clasificó este sábado para la gran final tras derrotar al Atlètic Terrassa por 4-1. Un partido que estuvo muy igualado hasta que llego el primer gol de Manuel Rodríguez para los madrileños.

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Ya en la segunda parte, Quique Azorita puso el 2-0 en el marcador con un tiro a media altura a la izquierda del portero del conjunto catalán.

Los de Terrassa intentaban avanzar en el campo, pero los de Madrid aprovechaban los robos para formar la contra. Fue en el minuto 44 cuando Manuel Rodríguez recibió un pase en la frontal del área, se revolvía y cruzaba el disparo el poste izquierdo, donde Lukas Palau-Ribes no llegaba, lo que supuso el 3-0.

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A falta de diez minutos, Enrique Zorita vio puerta de nuevo ajustando el tiro al palo derecho. Antes del pitido final, a falta de medio minuto, Pepe Cunill anotó el tanto para su equipo que supuso el definitivo 4-1.

La segunda semifinal se saldó con la victoria del equipo de Barcelona, el RC Polo que eliminó al Sanse Complutense por 1-0, en un partido muy ajustado para ambos conjuntos.

Fue en el segundo cuarto, en el minuto trece cuando la complutense defendió un penalti fallido por parte del conjunto catalán, pero tras una buena contra, Nicolás Álvarez solo ante el portero, encontró el hueco y marcó el único tanto del partido que les dio el pase a la final.

Tras muchos intentos, los madrileños no pudieron forzar el empate y se quedan a las puertas de conseguir el título liguero

La final se disputará este domingo a las 11.30 horas en el Club de Campo de Madrid. La fase final femenina también se decide este sábado, jugarán la primera semifinal el Club de Campo y el Club Egara a las 14.30 horas y la segunda, el Sanse Complutense y el Atlètic Terrasa a partir de las 16.45 horas. EFE

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