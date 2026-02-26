Espana agencias

Rojas Marcos atribuye el 23F al "golpe blando que habían estado urdiendo entre el Rey Juan Carlos y Felipe González"

El exalcalde Alejandro Rojas Marcos sostiene que los recientes archivos reservados demuestran que las acciones previas al 23F facilitaron la intervención militar, acusando al círculo del monarca y a miembros socialistas de planificar una maniobra encubierta

Durante una entrevista concedida a Canal Sur Radio tras la reciente desclasificación de documentos secretos relacionados con el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Alejandro Rojas Marcos sostuvo que este proceso debía haberse llevado a cabo muchos años antes y, según manifestó, todavía no encuentra justificación en la prolongada demora de gobiernos sucesivos. El fundador del Partido Andalucista y exalcalde de Sevilla expresó sus críticas no solo al Partido Socialista, sino también a los expresidentes Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, a quienes responsabilizó de no haber tomado antes la decisión de liberar estos archivos, según recogió Europa Press.

Rojas Marcos, que estuvo presente durante el asalto al Congreso de los Diputados dirigido por el exteniente coronel Antonio Tejero, puso el foco en la existencia de maniobras previas al golpe. Según detalló Europa Press, el político atribuyó el 23F a lo que denominó un “golpe blando” presuntamente planificado entre el entonces rey Juan Carlos I y el expresidente socialista Felipe González. El exalcalde de Sevilla insistió en que ese golpe blando, que atribuyó al entorno del monarca y a sectores relevantes del PSOE, constituyó el contexto que facilitó la irrupción de la extrema derecha militar, que finalmente optó por una acción armada y abierta, protagonizada por Tejero.

Al reflexionar sobre los motivos de Tejero y la implicación de los actores políticos, Rojas Marcos argumentó que la causa más profunda de la actuación del exteniente coronel residía en una percepción de la democracia como un enemigo de España, una noción que, a su entender, derivaba directamente del legado de Francisco Franco y fundamentaba la represión y la violencia como valores políticos. “Este señor puso a España en peligro. Yo estaba allí y sé las órdenes que tenían, lo sabe todo el mundo, era primer disparo al aire, segundo al cuerpo. Me jugué mi propia vida”, explicó Rojas Marcos, agregando la importancia de comprender las motivaciones detrás de la acción de Tejero.

Según publicó Europa Press, el fundador del PA insistió en que el “golpe blando” urdido por el rey y Felipe González sirvió como pretexto para que la extrema derecha militar buscara una vía alternativa más violenta. Aunque reconoció que no existen pruebas de que Juan Carlos I y Felipe González hayan ordenado directamente la intervención de Tejero, sostuvo que las condiciones generadas por esa maniobra encubierta permitieron que el golpe terminara ejecutándose de manera violenta. “Ni Juan Carlos I ni González no son tontos como para mandar a Tejero”, declaró Rojas Marcos, “pero que hubo un golpe blando que abrió la puerta a ese es evidente”.

Europa Press reportó que Rojas Marcos también cuestionó la actuación del monarca durante los acontecimientos del 23F. Puso en duda la demora del rey Juan Carlos I al dar órdenes al general Milans del Bosch para retirar las tropas, sugiriendo que esa tardanza carece de explicación clara. En sus declaraciones, sostuvo que el general Alfonso Armada pidió autorización al rey para acudir al Congreso y proponer a Tejero una alternativa política, integrando al PSOE en un nuevo gobierno. Para Rojas Marcos, el rey debió rechazar categóricamente esa propuesta y, al no hacerlo, quebrantó las reglas de la democracia al delegar la responsabilidad individualmente en Armada.

La entrevista citada por Europa Press subrayó la convicción de Rojas Marcos de que la revelación tardía de los documentos reservados resta transparencia a la memoria democrática. Consideró “comprensible”, en relación con las revelaciones y su retraso, que la derecha no hubiera querido profundizar en un asunto impulsado por su sector más radical, aunque volvió a exigir explicaciones a los líderes socialistas y populares por el prolongado ocultamiento de información relevante sobre el golpe de Estado.

Al referirse a la reciente muerte de Antonio Tejero, ocurrida en Alzira (Valencia) a los 93 años, Rojas Marcos describió el impacto que significó aquel episodio tanto para la historia reciente de España como a nivel personal, recordando las órdenes que regían la intervención armada. Defendió la importancia de analizar las verdaderas causas de la intentona golpista, relacionando los hechos del 23F con la herencia política de la dictadura, el papel de las Fuerzas Armadas y las tensiones internas en la transición española.

De acuerdo con Europa Press, Rojas Marcos concluyó sus declaraciones manifestando la urgencia de que episodios como el 23F no se repitan. Subrayó la necesidad de extraer lecciones tanto del asalto encabezado por Tejero como del golpe franquista, resaltando que el análisis de las causas y el acceso a la documentación reservada son piezas fundamentales para garantizar que acciones similares no vuelvan a amenazar la democracia española.

