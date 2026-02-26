Espana agencias

El Gobierno pierde dos decretos y una ley de Sumar en el Pleno del Congreso de esta semana

El pleno ha tumbado propuestas clave del Ejecutivo y de aliados como Sumar, sumando derrotas a una legislatura marcada por el bloqueo parlamentario, la fragmentación política y la influencia decisiva de los votos de PP, Vox y Junts

El grupo mayoritario en la Cámara Baja rompió este jueves el equilibrio legislativo que caracterizaba los últimos meses, al sumar su voto junto al de otras fuerzas clave y rechazar dos decretos leyes recientemente aprobados por el Consejo de Ministros. Según informó Europa Press, esta decisión no sólo derogó las medidas propuestas, sino que expuso la fragmentación política y el bloqueo parlamentario que marca la actual legislatura española.

El pleno del Congreso votó en contra de la convalidación tanto del denominado 'escudo social', que contemplaba la prórroga de la moratoria de desahucios, como de otro decreto enfocado en limitar el precio de determinados servicios de transporte y alojamientos durante emergencias, tales como las últimas inundaciones en Grazalema (Cádiz) y el accidente ferroviario de Adamuz. Europa Press reportó que los votos favorables de PP, Vox y Junts, que juntos suman mayoría absoluta, resultaron decisivos para tumbar estas iniciativas del Gobierno de coalición.

La derrota de estos textos legales incrementa a siete el total de decretos ley presentados por el Gobierno que el Congreso deroga en lo que va de legislatura. Europa Press detalló que entre los precedentes destaca el decreto de diciembre de 2023, que impulsaba reformas en el servicio de la Justicia. Además, en una sola jornada de enero de 2025, el pleno rechazó dos normas: una relacionada con el gravamen al sector energético y otra de carácter 'ómnibus', que incluía, entre otras medidas, la revalorización de pensiones, ayudas al transporte público y la prohibición del corte de suministros básicos para personas vulnerables. El medio también recuerda que en julio de 2024 se votó contra otro decreto destinado a reforzar el sector eléctrico, con la finalidad de evitar apagones, y que el pasado 27 de enero se derogó nuevamente el 'escudo social', que incorporaba incrementos en las pensiones y limitaciones en desahucios y cortes de suministros por impago.

El contexto de derrotas parlamentarias no se limita a los decretos ley. Europa Press subrayó que, durante la legislatura, varios proyectos impulsados por el Ejecutivo han sido rechazados o retirados ante la falta de apoyos. Entre estos, destaca el fracaso en la tramitación del plan para reducir la jornada laboral a 37,5 horas, presentado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, y la primera legislación dirigida a regular la Agencia Estatal de Salud Pública, que fue rescatada posteriormente en otra versión con mayor éxito. Tampoco encontró respaldo la reforma de la Ley de Suelo, retirada en mayo de 2024, ni la llamada senda de estabilidad presupuestaria, que el Ejecutivo perdió en varias ocasiones, así como el tratado hispanofrancés, cuestionado por el PP ante el Tribunal Constitucional por abrir la puerta a la presencia de ministros franceses en el Consejo de Ministros español.

La estadística de reveses legislativos se amplía con la caída de seis proposiciones de ley presentadas por el Grupo Socialista, según publicó Europa Press. Entre las iniciativas descartadas figuran proyectos para combatir la prostitución, modificar la ley de Extranjería, establecer el testamento vital, pactar una ley de vivienda junto al PNV, traspasar competencias de inmigración a Cataluña -acuerdo alcanzado con Junts-, y otra para que las nuevas normas incluyan un estudio de su impacto en la juventud. Todas estas propuestas fueron derrotadas en su votación inicial.

Europa Press detalló que tampoco han prosperado iniciativas legislativas presentadas por los aliados del Gobierno, como Sumar o ERC, a pesar de contar con el apoyo del PSOE. Esta semana, el Congreso bloqueó una iniciativa de Sumar que buscaba limitar los expedientes de regulación de empleo de empresas que trasladan su actividad fuera de Europa; antes quedaron rechazadas otras, como una sobre el alquiler de temporada, otra para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción, una del BNG para recortar la jornada laboral y una de ERC sobre impuestos aplicados desde la tercera vivienda. El elemento común en la derrota de todas estas proposiciones ha sido la coincidencia de voto de PP, Vox y Junts, destacó Europa Press.

Mientras tanto, la actividad parlamentaria ha generado que propuestas de ley contrarias a los intereses del PSOE hayan avanzado en su tramitación. Según consignó Europa Press, el Congreso admitió a trámite ocho proposiciones de ley pese al voto en contra de los socialistas, subrayando una de Sumar para reconocer la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la administración española. En este bloque también figuran iniciativas del PP que incluyen la relajación de la protección al lobo ibérico, la dotación de más profesionales sanitarios para la atención primaria en verano, o la obligación de que el Congreso autorice el envío de material militar al extranjero, como el destinado a Ucrania. También han progresado propuestas para reformar la Ley de Costas, reestructurar el Centro de Investigaciones Sociológicas, revertir el cierre de las centrales nucleares y exigir votación parlamentaria previa para conceder créditos extraordinarios para gasto militar.

Aunque muchas de estas proposiciones superaron la primera etapa gracias a la abstención de Junts, el recorrido parlamentario posterior se ha visto ralentizado por la prolongación constante de los plazos de presentación de enmiendas, medida facilitada por la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso. Este mecanismo obstaculizó también el avance de propuestas remitidas desde el Senado, controlado por mayoría absoluta del PP, según publicó Europa Press.

Los reveses del Ejecutivo no sólo se reflejan en las leyes, sino también en las reprobaciones a miembros del gabinete. Tres ministros socialistas han recibido la censura de la Cámara, incluidos el titular de Transportes, Óscar Puente, con un total de siete reprobaciones acumuladas entre las dos cámaras, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la responsable de Igualdad, Ana Redondo.

El análisis de Europa Press señaló que, además, la reciente tanda de derrotas del PSOE se completó esta semana al perder dos puntos de una proposición no de ley del PP relativa a la ejecución de órdenes de expulsión de extranjeros. El récord de derrotas sufridas en una única sesión plenaria se registró el 19 de diciembre de 2024, con un total de veintitrés votaciones perdidas por los socialistas, entre enmiendas y propuestas de la oposición que salieron adelante en partes o en su totalidad.

Europa Press recalcó la estrategia del Grupo Popular, que consciente de la frágil mayoría del Gobierno, acostumbra a dividir sus iniciativas en votaciones separadas, lo cual incrementa las opciones de que el PSOE pierda apoyos en puntos concretos. Dicha táctica ha sido adoptada también por otras fuerzas, incluidos algunos aliados ocasionales del Gobierno, como el PNV y ERC.

