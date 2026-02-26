Espana agencias

Buxadé cree que PP, PSOE y CC sabían que el 50% de los "supuestos" menores llegados a Canarias son mayores de edad

El representante de Vox afirmó que la situación migratoria en las islas supone “un agujero negro”, acusando a otras formaciones de facilitar la entrada irregular y de convertir el archipiélago en un centro logístico para trasladar extranjeros a la península

Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, sostuvo que se prevé la creación de un centro en Salamanca con más de 400 plazas para acoger a “supuestos inmigrantes”, y aseguró que más de la mitad son mayores de edad pese a presentarse como menores e incluso agregó que muchos estarían en edad militar. Planteó que esta situación pone en cuestión la seguridad, indicando un efecto amplio en las localidades de Castilla y León. Estas declaraciones se dieron durante su comparecencia junto a Carlos Menéndez, candidato de Vox por Salamanca, según informó Europa Press.

Tal como consignó Europa Press, Buxadé señaló que “más del 50 por ciento de esos supuestos menores” llegados a Canarias resultan ser adultos tras la realización de pruebas de edad, y denunció que sus países de origen no aceptan la repatriación pese a existir órdenes de deportación. El eurodiputado atribuyó a este fenómeno lo que describió como un “agujero negro” en la frontera canaria y denunció la gestión de la migración que afecta tanto a la región como al resto del territorio español.

En sus declaraciones, reproducidas por Europa Press, Buxadé atribuyó también responsabilidades a Coalición Canaria y al Partido Popular, partidos que gobiernan en el archipiélago, acusándolos de contribuir a un gasto que, en su opinión, afecta a los españoles al participar en la gestión y traslado de migrantes. Catalogó a Canarias como un “mero centro logístico” para la acumulación y posterior traslado de extranjeros a la península en aviones fletados por el gobierno. Sostuvo que tanto el PSOE, como Coalición Canaria y el PP, estaban al tanto de la magnitud del flujo migratorio y de la admisión de las personas que definió como “falsos menores” y “falsos refugiados”.

Buxadé subrayó, según publicó Europa Press, que las consecuencias de esta política migratoria, a su juicio, se extienden a municipios de Castilla y León, donde ya se prepara un centro para acoger a quienes llegan desde Canarias. El dirigente vinculó este proceso con la seguridad y aludió a la preocupación por el perfil de parte de los migrantes que, según sus datos, superarían la mayoría de edad y pertenecerían a franjas de edad militar.

Además, durante su intervención, Buxadé abordó el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Calificó este acuerdo como una “amenaza de ruina definitiva” para el sector primario y muy especialmente para la ganadería en Castilla y León. Aseguró, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, que Vox mantendrá su apoyo a los sectores afectados. Explicó igualmente que PP y PSOE “siguen promoviendo la aplicación provisional” de este tratado a pesar de que el Parlamento Europeo espera la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad del acuerdo.

Por otra parte, la seguridad vial fue otro de los puntos destacados por el eurodiputado. Citó el informe de la Asociación de Carreteras de España, indicando que el 50% de las carreteras nacionales, provinciales o regionales presenta carencias de mantenimiento. Se refirió a un déficit de inversión de 14.000 millones de euros en esta materia, cifra consignada por Europa Press a partir de sus declaraciones. Buxadé responsabilizó a la gestión del gobierno central y al estado autonómico, acusando a las administraciones públicas de destinar fondos públicos a cuestiones irrelevantes según su perspectiva, en detrimento de las infraestructuras viales.

Como reacción ante el estado de las carreteras, Buxadé anunció la próxima presentación de una propuesta de Vox en ayuntamientos, el Congreso de los Diputados y los parlamentos autonómicos. Dicho plan contempla medidas de inversión prioritaria, auditorías y controles periódicos y constantes sobre la red viaria, con el fin de corregir el déficit de infraestructuras. Europa Press reportó que Buxadé criticó la reciente imposición de la baliza lumbar V-16 al considerarla una medida insuficiente y meramente recaudatoria dentro de un contexto de falta de inversiones reales.

Las intervenciones de Buxadé en Salamanca, recogidas por Europa Press, se centraron en responsabilizar a los partidos mayoritarios por la situación migratoria en Canarias y sus efectos en otras regiones, por la gestión de los tratados comerciales internacionales y por el estado de las infraestructuras públicas. Expuso la postura de Vox sobre la migración, la economía y la seguridad, anunciando acciones en las instituciones para modificar las políticas vigentes.

