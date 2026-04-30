A prisión una mujer por atracar con un cuchillo un salón de juegos en Palma

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente atracar con un cuchillo un local de juegos e intimidar a la empleada en Palma.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional llevó a cabo una investigación relacionada con un atraco ocurrido a finales de marzo sobre las 06.00 horas.

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Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, dos mujeres con la cara tapada entraron en el local y colocaron un objeto en la puerta para franquear la misma. Una de ellas accedió al interior del mostrador esgrimiendo un cuchillo de cocina con el que intimidó a la empleada diciéndole: "Dame el dinero".

Ante la situación, la trabajadora tuvo que abrir la caja registradora y las presuntas autoras cogieron el dinero y huyeron del lugar. La víctima llamó al 091 y varias patrullas realizaron una batida sin localizar a las ladronas.

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Los investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional lograron identificar a una de las presuntas autoras, de origen español.

Así, fue detenida por un supuesto delito de robo con violencia e intimidación y, tras pasar a disposición judicial, se decretó prisión provisional para la misma.

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