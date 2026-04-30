El Gobierno denuncia el "acoso" a Begoña Gómez y el PP defiende el derecho a preguntarle

Madrid, 30 abr (EFE).- El altercado entre el activista Vito Quiles y Begoña Gómez ha reavivado el debate entre los partidos sobre los límites del periodismo y el acoso, con el Gobierno y sus socios denunciando "violencia política" y el PP defendiendo el derecho a preguntar a la mujer del jefe del Ejecutivo.

Gómez ha denunciado a Quiles este jueves ante la Policía Nacional tras el incidente vivido en un restaurante de Las Rozas (Madrid), donde, según fuentes de su entorno, el hombre le impidió salir del establecimiento, acosándola.

PUBLICIDAD

Quiles colgó en las redes sociales imágenes del altercado vivido ya fuera del restaurante, cuando las personas que acompañaban a Gómez intentaron impedir que se le acercara, y una de ellas le sujetó por la espalda.

Fuentes del Gobierno han mostrado este jueves su preocupación ante la actuación de Quiles, comportamientos que llevan sucediendo hace tiempo y que temen que se puedan normalizar.

PUBLICIDAD

"Esto no es normal, no es libertad de expresión, es intimidación y acoso", subrayan estas fuentes, que consideran que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no puede quitar importancia a estas actitudes y recuerdan que el principal partido de la oposición invitó a Quiles al cierre de su campaña electoral en Aragón.

En los pasillos del Congreso, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha señalado que entiende que haya "periodistas que quieran preguntar a Begoña Gómez" y ha condenado toda violencia.

PUBLICIDAD

"Yo condeno cualquier tipo de violencia y de acoso, por supuesto, también al periodista, porque las imágenes que hemos visto lo que parece es que quien recibe violencia es el periodista", ha señalado.

En opinión de Ester Muñoz, Begoña Gómez "dejó de ser una persona privada el día que utilizó la Moncloa para sus negocios" y tiene que dar "muchas explicaciones", ya que está procesada por cuatro delitos.

PUBLICIDAD

Su compañero de partido, Miguel Tellado, ha coincidido en que en las imágenes que se conocen "el agredido es un periodista", ha atribuido esa agresión a "una responsable del PSOE de Torrelodones (Madrid)" y ha pedido a ese partido que la destituya.

Para la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ayer Quiles demostró una vez más que es un "impresentable" y un "cobarde".

PUBLICIDAD

Además de un "enfrentamiento absolutamente gratuito" en el que invadió el espacio de la mujer del presidente, ha señalado en los pasillos del Congreso, fue un acto de "violencia política" muy grave.

Por su parte, entrevistada en RNE, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha transmitido "todo su cariño" a Gómez ante un comportamiento "inaceptable" e "intolerable" en una sociedad democrática.

PUBLICIDAD

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido que se le retire ya a Quiles la acreditación de prensa del Congreso por su "acoso permanente", recordando que la cámara le abrió un expediente por grabar en zonas sin autorización.

A su juicio, si se ha llegado a este punto es precisamente porque "no se le ha parado los pies a tiempo" a una persona a la que ha tachado de "extremista" y "fascista de extrema derecha" por alimentar al "terrorismo racista".

PUBLICIDAD

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha replicado a Ester Muñoz y le ha asegurado que si ella hubiera vivido en primer persona el acoso "brutal" de Quiles, del que él ha sido testigo, comprendería la diferencia entre preguntar como periodista y grabarse un vídeo manipulado para que parezca que es él el agredido.

"Espero que no le suceda nunca para darse cuenta que, con sus palabras, hoy está con el agresor y no con una mujer agredida", ha añadido en una publicación en X.

PUBLICIDAD

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha dado la voz de alarma porque, ha señalado, "algún día pasará algo".

Tras dejar claro que no es periodismo, sino acoso, ha denunciado que haya en el Congreso "propagandistas a sueldo del PP y de Vox" y ha acusado al principal partido de la oposición de "financiar" a personas que se dedican a acosar, a ir a la casa de sus objetivos y a publicar sus direcciones o fotos de sus familias.

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha evitado mojarse tras haber visto en las imágenes difundidas "una especie de pelea", pero sí ha condenado la "persecución" que a su juicio hace el Gobierno a todo aquel que denuncia sus irregularidades. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)