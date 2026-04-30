Eros Ramazzotti anuncia otro concierto en Madrid para la primavera de 2027

Madrid, 30 abr (EFE).- Eros Ramazzotti ha anunciado un concierto en el Movistar Arena el 30 de abril de 2027 que se suma al que ofrecerá en ese mismo recinto este próximo lunes, 4 de mayo, con todo el aforo agotado para más de 15.000 personas.

Ambos conciertos formarán parte de su actual gira 'Una Historia Importante', que comenzó en 2025 y aspira a convertirse en una de las más ambiciosas de su carrera desde sus inicios en la música en los años 80, convertido en uno de los referentes de la canción italiana gracias a éxitos como 'La cosa más bella' o 'Si bastasen un par de canciones'.

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Las entradas para este nuevo 'show' se pondrán a la venta a partir de este próximo lunes, 4 de mayo, a través del distribuidor oficial del artista en esta gira que contará con una docena de fechas en Europa.

De hecho, el del Movistar Arena de Madrid no será su única actuación en suelo español en la primavera del próximo año, ya que, tal y como se había confirmado previamente, también estará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 27 de abril, en el Navarra Arena de Pamplona el 2 de mayo y en el Roig Arena de Valencia el 4 de mayo.

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Este mismo sábado está previsto que Ramazzotti actúe en el Palau Sant Jordi de Barcelona y que, tras su paso por Madrid, recale en otros puntos como Lisboa (6 de mayo), el estadio de San Siro en Milán (9 de junio) o el estadio Olímpico de Roma (16 de junio).

A partir del 16 de octubre, con un primer compromiso en Toronto (Canadá), el artista ofrecerá varios conciertos también en América, con paradas como el Infosys Theater del Madison Square Garden en Nueva York (24 de octubre) o el Centro Kaseya de Miami (31 de octubre).

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Ya en noviembre llegarán sus paradas por Latinoamérica, que le llevarán a la capital mexicana el día 14, en el Movistar Arena de Bogotá el día 21 o en el Movistar Arena de Buenos Aires el día 28, por citar algunos.

Tras el concierto en Sao Paulo (Brasil) el 30 de noviembre se tomará un descanso de varios meses, tras el que el 1 de abril comenzará en Luxemburgo su mencionado recorrido por Europa. EFE

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