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Sarabia: "Estamos en una dinámica positiva y hay que aprovechar esa energía ante el Celta"

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Elche (Alicante), 30 abr (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró este jueves en rueda de prensa que su equipo se encuentra en una "dinámica positiva", tras haber vencido en las tres últimas jornadas, y confió en poder "aprovechar esa energía" para ganar este domingo al Celta.

"No pensamos en nada que no sea este domingo. Son tres puntos muy importantes, pero no creo que sean definitivos", dijo el técnico, que admitió que el Elche está teniendo en este tramo final los detalles a favor y capacidad para competir.

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El técnico calificó al Celta como un rival "duro" en su casa y, pese a que no está en su mejor momento de resultados, indicó que buscará recuperar el nivel que demostró durante gran parte de la temporada.

"El Celta es un equipo que a todos nos gusta. Tiene continuidad con su entrenador, que se lo ha ganado, conoce la casa y está demostrando su capacidad", dijo sobre su colega, Claudio Giráldez.

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"La eliminación europea fue dura, pero es un equipo con muchas alternativas, alegre y valiente. Va a ser un partido bonito, con dos equipos que vamos a buscar la portería contraria y que no quieren especular", señaló Sarabia.

El entrenador asumió que el conjunto vigués "exigirá muchísimo" al Elche, pero recordó que el equipo ilicitano es el segundo mejor conjunto de las últimas cinco jornadas, sólo superado por el Barcelona.

El técnico también se refirió al reencuentro con Álvaro Núñez, jugador que abandonó el club en el pasado mercado de invierno sin poder cumplir, por una lesión, la cláusula de renovación automática.

"Le deseamos lo mejor, aquí nos ayudó mucho y nosotros a él. No hay mucho más que hablar. Cada uno toma las decisiones con sus circunstancias y como mejor entiende. Aquí fue un grandísimo profesional, pero debemos pasar página. Que le vaya lo mejor posible porque es un gran chaval", argumentó.

Sarabia indicó que ve a su equipo "fino y suelto" tras haber logrado por fin ganar fuera la pasada jornada y con el convencimiento "de que podemos ganar a cualquiera".

"Después de perder en el Bernabéu tuvimos un momento crítico. Tuvimos reuniones fuertes y desde entonces hemos ganado cuatro de cinco", desveló el técnico, que agradeció al grupo que haya priorizado los intereses colectivos por encima de jugar más o menos.

Además, aseguró que aún no ha comenzado a planificar el próximo curso con el propietario del club, el argentino Christian Bragarnik, al que agradeció su apoyo al equipo en el peor momento deportivo de la temporada.

"Es una persona muy importante, que comunica y transmite bien. Es el dueño y el que marca el rumbo y cada vez es más querido en la ciudad", finalizó. EFE

pvb sm/cmm

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