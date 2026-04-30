Favreau: "Si 'Star Wars' va a seguir adelante hay que presentarla a una nueva generación"

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 30 abr (EFE).- Jon Favreau ha explicado este jueves a EFE que quiere "presentar a una nueva generación" el universo creado por George Lucas hace 50 años, y por eso 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' busca emocionar por igual a los espectadores menos entendidos y a los fanáticos de la saga con una historia inspirada en antiguos mitos japoneses.

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Cineasta de enorme impacto en el cine contemporáneo a través de sus adaptaciones de Marvel y ahora en la franquicia de 'Star Wars', para la que confiesa que tiene "muchas ganas de crear más historias", Favreau (Nueva York, 1966) está en Madrid para promocionar esta entrega que se estrena el próximo 22 de mayo, con su guion y dirección.

Se trata de continuación de la serie de Disney+ sobre un cazarrecompensas que nunca se quita el casco, interpretado por Pedro Pascal, y su encantador y pequeño protegido Grogu, conocido popularmente como 'Baby Yoda'.

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Preguntado por los mitos que han inspirado esta historia y sus personajes, un amable y carismático Favreau habla de 'El Libro de los Cinco anillos' de Miyamoto Musashi, un clásico sobre estrategia militar escrito por un samurai poco antes de morir en 1645.

"Pienso en el guerrero que comienza siendo un personaje más bien egoísta y que, al dominar el arte de la espada, aprende que debe servir a los demás en el mundo. Así que alguien que empieza buscando solo gloria y, tal vez, egoístamente, su propio poder, evoluciona hasta convertirse en un personaje más sabio", remarca.

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Al respecto, recuerda que 'Star Wars' siempre se ha relacionado estrechamente con la mitología japonesa, con personajes como los Jedis Obi-Wan Kenobi y Yoda. "Aunque estos sean mandalorianos y no jedis, hay una evolución diferente en torno a la cultura guerrera".

"Así que creo que ahí es donde probablemente sacaría la mayor inspiración, porque cuando conocemos al mandaloriano ahora no es el mismo personaje que era, a través de su relación con Grogu. Empezó siendo uno de los personajes con más defectos de 'Star Wars' y ahora es uno de los mejores, y eso es una gran evolución", subraya.

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"Si 'Star Wars' va a seguir adelante hay que presentarla a una nueva generación", reflexiona Favreau, que al crear 'El Mandaloriano', primero como serie estrenada en 2019 y ahora como película, quiso "ofrecer una oportunidad para que la gente se adentrara" en este mundo "sin sentirse intimidada por desconocer la historia previa".

"Aunque el universo es antiguo y quienes entienden el contexto apreciarán más los detalles y comprenderán la importancia de las cosas en la historia general, estos personajes eran nuevos", una circunstancia que colocó en igualdad de condiciones a los espectadores que conocieron esta historia galáctica hace 50 años con los actuales, y esto es algo que ha beneficiado al éxito de esta rama de la saga.

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Favreau recuerda que la emoción que sintió con 10 años al ver 'Star Wars' por primera vez le sigue acompañando. "Al igual que con la música seguimos amando la que nos gustaba de pequeños, aquí se conecta con los personajes que se vieron por primera vez a esa edad", reflexiona.

También en conexión con su propia infancia, Jon Favreau confía en que esta película, que presentará parcialmente este jueves a los fans madrileños, logre canalizar "mucho de lo que George Lucas hizo en sus películas originales: esa sensación de esperanza, de aventura, de peligro".

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"De niño, me resultó un reto porque había partes que daban miedo. El universo de 'Star Wars' siempre fue un mundo muy peligroso, y se requirió un enorme sacrificio y una gran fortaleza espiritual para que estos héroes perseveraran en él. Pero también había una profunda sensación de esperanza", recuerda.

Una visión de la realidad elegida por George Lucas porque este cineasta "siente un gran cariño por la generación más joven y el público infantil" y cree que "al contar mitos como este, es importante plantear la lucha entre el bien y el mal, pero también ofrecer la esperanza de que, si te comportas como un héroe, puedes realmente influir en el mundo", añade Favreau.

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"Ver a los buenos triunfar mediante el sacrificio, siendo yo un niño de 10 años, fue realmente inspirador", concluye. EFE

(Foto) (Vídeo)

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