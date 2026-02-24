Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarle de "abusos sexuales" y "esclavitud" contra sus trabajadoras

El abogado de Julio Iglesias sostiene que las declaraciones de Yolanda Díaz, emitidas primero en su perfil en la red social Bluesky y después en un programa de televisión, han tenido un fuerte impacto negativo en la imagen pública del artista, al atribuirle culpabilidad sobre hechos que según la Fiscalía no se encuentran bajo jurisdicción española. De acuerdo con información de Europa Press, la defensa del cantante ha iniciado una demanda contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, exigiendo una rectificación pública y una compensación económica.

La acción judicial emprendida por Julio Iglesias responde a unas afirmaciones hechas por Díaz el 13 de enero, en las que difundió una noticia con el titular: “Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales”. La vicepresidenta añadió en su publicación: “Escalofriantes testimonios (...) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”. Según el medio Europa Press, el representante legal del cantante, José Antonio Choclán, ha dirigido a Díaz un escrito en el que se le urge a retirar y rectificar estas declaraciones.

En el mismo documento, Choclán solicita que Yolanda Díaz indemnice a Iglesias por el “grave daño social producido”, una cantidad económica que se determinará según la proporción del daño que su defensa considera haber recibido por un “comportamiento injurioso y calumnioso”. De no producirse la retirada de las afirmaciones y la rectificación solicitada, la defensa de Iglesias advierte de la presentación de una demanda penal.

Europa Press detalla que el escrito presentado por los abogados del artista subraya la relevancia de la posición institucional de Díaz, ya que en sus palabras habría emitido “prejuicios de culpabilidad” sobre Iglesias a través de canales públicos. Tanto en las redes sociales como en televisión, la vicepresidenta habría transmitido que en el entorno laboral del cantante se practicaban “abusos sexuales”, que los trabajadores estarían bajo un “régimen de esclavitud” y que se vulneraban de manera sistemática los derechos fundamentales de las empleadas.

El pasado mes de enero, la Fiscalía emitió una resolución de archivo respecto a las denuncias presentadas por varias extrabajadoras contra Julio Iglesias. En dicho decreto, la autoridad judicial argumentó la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”.

Según recoge Europa Press en el escrito judicial de la defensa del cantante, al día siguiente de las publicaciones en redes sociales, Yolanda Díaz intervino en un programa televisivo dedicado a analizar la denuncia de las antiguas empleadas de Iglesias. Durante su intervención, la ministra declaró: “Las trabajadoras estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”. Además, afirmó que “la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres”.

La representación legal de Iglesias sostiene que estas frases emitidas por Díaz fueron hechas desde su condición de alto cargo público y que contribuyeron a un “juicio paralelo” que vulneró el honor, la imagen y la reputación social del cantante. El escrito denuncia que se han hecho afirmaciones de carácter injurioso y calumnioso, que han supuesto, según el abogado, un daño no solo personal sino social.

Tal como puntualizó Europa Press, la defensa de Iglesias insiste en que las afirmaciones de Díaz han traspasado los límites del debate público en tanto que han originado repercusiones directas sobre la valoración social del artista. Los abogados del cantante subrayan que no solo se trata de opiniones personales sino de declaraciones realizadas por una figura institucional y amplificadas por redes sociales y la televisión.

El conflicto se origina tras la denuncia presentada por varias extrabajadoras contra Julio Iglesias, la cual, según la Fiscalía, no llegó a ser admitida a trámite por falta de competencia. Aun así, la repercusión mediática y política de dicha denuncia ha sido motivo de controversia, en particular por las valoraciones expresadas por Yolanda Díaz en diferentes foros públicos.

La postura del artista, de acuerdo a lo difundido por Europa Press, queda plasmada en la exigencia de que la vicepresidenta reconozca formalmente el “carácter gravemente injurioso y calumnioso” de sus declaraciones, desmarcándose de los hechos al no existir resolución judicial en el ámbito español. La defensa de Iglesias señala en su escrito que las consecuencias han excedido la crítica pública para afectar gravemente la honorabilidad del demandante, razón por la que solicita tanto la rectificación como una compensación económica proporcional al daño denunciado.

Ante este escenario, la respuesta a las acciones civiles y la advertencia de futuras acciones penales quedan pendientes de la actuación que pueda tomar Yolanda Díaz en relación con las manifestaciones que la defensa de Iglesias reclama sean retiradas.