Fiscalía avala la semilibertad de 'Txeroki' pero exige que pida perdón a las víctimas en Francia

El Ministerio Público ha subrayado la necesidad de que Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki' y exjefe de ETA, manifieste un reconocimiento explícito del daño causado a las víctimas en Francia como requisito para la concesión del régimen de semilibertad. Según informó la Fiscalía de la Audiencia Nacional en una nota recogida por diversos medios, esta exigencia se enmarca en la acumulación de condenas impuestas al exdirigente en ese país.

La Fiscalía ha avalado la decisión del Gobierno vasco de permitir que Aspiazu Rubina acceda al régimen de semilibertad, apoyando la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, tal como publicó el medio citado. No obstante, ha precisado que el cumplimiento de este régimen debe ir acompañado de la asunción de responsabilidades ante las víctimas, en consonancia con las normativas españolas de ejecución de sentencias por delitos de terrorismo.

Según detalló la Fiscalía, la legislación vigente establece que los penados por terrorismo deben no solo reconocer el daño causado y desvincularse por completo de grupos terroristas, sino también mostrar arrepentimiento real y reparar, material y simbólicamente, el sufrimiento provocado a las víctimas. Parte de este proceso implica, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, la solicitud expresa de perdón como una manifestación inequívoca de abandono de la actividad delictiva, condición considerada esencial para el acceso a medidas de flexibilización penitenciaria.

El exdirigente de ETA salió por primera vez de la prisión de Martutene el pasado 9 de febrero bajo un régimen que permite su salida de lunes a viernes para participar en labores de voluntariado, según consignó la Fiscalía. La institución ha solicitado información complementaria sobre la naturaleza de sus actividades laborales fuera del centro penitenciario, con el objetivo de asegurar que estas tareas responden a un propósito tratamental y no exclusivamente productivo. De acuerdo con la nota, conocer el contenido exacto de este empleo y su integración en el programa individualizado de tratamiento resulta relevante para valorar la adecuación de la medida.

Aspiazu Rubina participa en talleres de Justicia restaurativa promovidos por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco dentro del proyecto denominado 'Estrategia de Justicia restaurativa en Euskadi', reportó el Ministerio Público. Desde el 15 de octubre de 2024, ha asistido a todas las sesiones preparatorias y a los círculos restaurativos organizados, encuentros que han contado con la presencia directa de víctimas y familiares de personas asesinadas por ETA. La Fiscalía ha certificado que toas estas participaciones reflejan un compromiso serio y continuado con los procesos de sanación y reparación emocional de las víctimas, enfatizando la importancia de la explicación de los hechos frente a su justificación.

El principio de flexibilidad penal es considerado adecuado por el Ministerio Público sólo si el interno presenta una evolución favorable y cumple con las condiciones sobre el reconocimiento del daño y la desvinculación de la banda. Según publicó la Fiscalía, se espera que Aspiazu Rubina continúe implicándose de manera activa en programas que favorezcan la reparación y la conciliación con las víctimas, tanto en España como en Francia.

El Ministerio Público ha reiterado la obligación de informar a Aspiazu Rubina sobre la necesidad ineludible de declarar públicamente su perdón a las víctimas en territorio francés dado el número y la gravedad de las condenas impuestas en ese país. Según argumentó la Fiscalía, sólo a través de estas manifestaciones claras podrá entenderse que existe una auténtica voluntad de abandonar la actividad delictiva y de contribuir a la reconstrucción del tejido social dañado por los atentados de ETA.

El Ministerio Fiscal ha destacado en su nota de prensa que la participación de Aspiazu Rubina en los programas de justicia restaurativa constituye un requisito favorable, siempre y cuando se mantenga riguroso en su apoyo a los procesos de reparación emocional y respalde la posición de las víctimas, promoviendo la responsabilidad personal por los actos cometidos y no su justificación frente a los afectados directos y la sociedad.

La causa de la acumulación de condenas en Francia, un aspecto central para la Fiscalía, se refiere a varias sentencias firmes por delitos relacionados con la actividad de ETA, que afectan directamente a ciudadanos y autoridades del país vecino. Por esa razón, la exigencia de solicitar perdón ante las víctimas en Francia se presenta como condición indispensable y específica en la evolución penitenciaria del expreso dirigente.

De acuerdo con las alegaciones presentadas por el Ministerio Público al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, la vinculación entre el acceso al régimen de semilibertad y el ejercicio efectivo de reparación, simbólica y material, responde tanto a la normativa penitenciaria española como a los compromisos internacionales de cooperación judicial con Francia. Además, la Fiscalía ha insistido en que el programa individualizado de tratamiento debe incorporar el componente restaurativo y promover la responsabilidad activa en todos los ámbitos en los que se hayan producido daños.

El Ministerio Público concluyó en el citado comunicado que, dado el proceso de salida progresiva de Aspiazu Rubina de la prisión, el seguimiento de su evolución resultará determinante para la posible consolidación del beneficio penitenciario, condicionando la semilibertad no sólo al desarrollo personal y la participación en programas restaurativos, sino también a la asunción pública del perdón y la reparación frente a las víctimas de los hechos por los que fue condenado, tanto en España como en territorio francés.