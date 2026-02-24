El policía de Vigo acusado de agredir a una joven asegura que la relación fue consentida: "Me dijo 'tengo 19' y me besó"

Después de que la madre de la joven encontrara a su hija en estado de confusión y recibiera la confesión de que “la habían violado”, el proceso judicial contra el agente de la Policía Local de Vigo se puso en marcha por una supuesta agresión sexual cometida la madrugada del 27 de noviembre de 2022. Este caso, según informó el medio La Voz de Galicia, ha concentrado la atención en la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde el acusado enfrenta cargos de agresión sexual contra una menor de edad en el momento de los hechos.

De acuerdo con lo declarado en el tribunal, el policía local, que en el momento del presunto delito estaba suspendido de sus funciones, se defendió argumentando que mantuvo una relación consentida con la joven. El procesado afirmó: “Me dijo que tenía 19 años y me besó en la boca”. Según publicó La Voz de Galicia, el agente relató que llevaba a la joven a casa después de una noche de fiesta y que ella era hermana de un amigo suyo. La narración del acusado sostiene que se encontraron en una discoteca y que, tras besarse, acordaron que él la llevaría a casa, como habría ocurrido en otras ocasiones anteriores.

El recorrido hacia el domicilio de la joven incluyó una parada para dejar a dos amigas del procesado en el barrio de Navia, según indicó el propio acusado. Cuando se quedaron solos en el vehículo, continuó relatando que la joven mostró interés en establecer relaciones sexuales y que aceptó la propuesta tras recibir insinuaciones hasta en tres ocasiones. El agente describió el encuentro afirmando que se dirigieron a un aparcamiento del parque de Castrelos y allí mantuvieron relaciones sexuales orales, vaginales y anales, insistiendo en que la joven estaba “normal”, “muy excitada” y “consciente”. Ante la pregunta de si ella pidió que detuviera el acto, él respondió negativamente. Informó La Voz de Galicia que el acusado presentó mensajes de WhatsApp en los que la joven le decía al día siguiente que estaba “bien” y que “no sabía beber”, mientras él le pidió “perdón”.

La joven prestó declaración a puerta cerrada durante la primera jornada del juicio. En contraste, la madre de la denunciante relató ante la Audiencia que, al ver que su hija no regresaba y tras varios intentos fallidos de comunicarse con ella, recibió finalmente una llamada en la que la joven le explicó que el acusado la llevaba en su coche. La madre explicó que el agente era un conocido de la familia. Tras el regreso a casa y varias horas después, la joven confesó que “la habían violado” y posteriormente identificó al acusado como autor del hecho. Tal como reportó La Voz de Galicia, la madre llevó a la joven al hospital, donde el personal sanitario detectó dos fisuras en la zona anal y un eritema en la región dorsolumbar derecha.

Una amiga de la denunciante, que también estuvo en la salida nocturna, declaró ante el tribunal que ambas habían bebido “alguna copa” pero no en exceso, por lo que percibió que la víctima se encontraba “normal”. La testigo señaló que la denunciante tomaba medicación para la depresión, aunque desconocía si había ingerido la dosis esa noche. Según su relato, acompañó a su amiga hasta el coche del acusado, quien estaba en compañía de otras dos mujeres, y luego se retiró por su cuenta a pie. Al día siguiente, la amiga recibió un mensaje de la joven solicitando que la visitara porque se encontraba mal, y allí le relató los hechos.

El escrito de acusación de la Fiscalía, citado por La Voz de Galicia, expone que la noche de los hechos la joven subió al coche del acusado, junto con otras dos chicas, para regresar a sus domicilios tras salir de fiesta. Cuando las otras dos subieron y bajaron del vehículo, el acusado y la joven se quedaron solos. El documento señala que la joven, “por razones no aclaradas”, empezó a sentirse mal y perdió el conocimiento. Según la acusación, el policía aprovechó esa situación, llevó a la joven a una zona apartada y la agredió sexualmente. La víctima habría despertado “con un dolor fuerte en el ano” y, pese a pedir que parara, el acusado insistió en continuar. Después del episodio, el agente la condujo a su domicilio. Según consignó el Ministerio Público, la joven se despertó confusa y no comprendía lo que había sucedido. Poco después, expuso su experiencia a varios amigos y a su madre, quien la llevó a urgencias hospitalarias.

Como resultado de estos hechos, los informes médicos recogidos por La Voz de Galicia consignan que la joven sufrió lesiones físicas y psicológicas; en particular, se establecieron dos pequeñas fisuras en la zona anal y un enrojecimiento en la parte dorsal lumbar derecha. A nivel emocional, el diagnóstico determinó un cuadro de ansiedad y depresión como consecuencia del trauma y la necesidad de tratamiento psiquiátrico. Las secuelas incluyeron un agravamiento en el estado mental previo de la joven.

La Fiscalía solicita para el acusado una condena de 15 años de prisión, junto con 10 años de vigilancia y 20 años de inhabilitación para ocupar empleos vinculados a menores. Además, propone que el policía tenga prohibido acercarse o comunicarse con la víctima durante un periodo de 25 años, y que indemnice a la joven con 37.600 euros en concepto de daño moral y secuelas.

El historial del acusado presenta antecedentes judiciales. Fue condenado anteriormente a 6 meses de prisión y a una multa de 2.880 euros por incumplir la orden de alejamiento respecto de la joven denunciante. El juzgado de lo Penal 3 de Vigo estableció como probado que el agente se acercó en coche a corta distancia de la víctima y efectuó un gesto simulando disparar con una pistola. Además, indica La Voz de Galicia, a comienzos de 2025 fue juzgado junto a otro agente también acusado de detener a una mujer que grabó la actuación policial y ocultarle el teléfono móvil. Ambos resultaron absueltos tras la retirada de la acusación fiscal.

Las declaraciones y los documentos recogidos por el medio destacan varios relatos opuestos, mientras el tribunal evalúa los hechos y analiza testimonios y pruebas aportadas en esta causa.